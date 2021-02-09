«Социальный альпинизм» вместо «социального лифта»: почему идея Зеленского не сработала

Спустя полтора года после объявление команды президента Владимира Зеленского о том, что социальный лифт в Украине открыт, можно констатировать, что он все же либо не работает, либо работает не так, как мы себе это представляли. Почему идея так и не была реализована? Можно ли списать задержку на коронавирус или есть другие причины? А может быть лифт работает, просто нам "снизу" это не очень хорошо заметно? Эти и другие вопросы "Комментарии" обсудили вместе с экономистами.



Надо подождать

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, для любых изменений нужно время.

"Для реформ внутри страны срок в один-два года может быть недостаточным периодом для разрешения тех или иных вопросов, – говорит эксперт. – Кроме того, нужно понимать, что внутренние участники могут быть частью противостояния – например, департаменты по разным причинам не хотят давать качественную оценку проекта, подтвердить наличие проблемы или признать удобство проекта для системы в целом. Потому чтобы процессы двигались, нужно пристальное внимание общественности. Возможно, для этого стоит даже опубликовать список идей и проектов".

При этом, продолжает Орыщак, нужно понимать, что инициативы – это далеко не рецепты решения проблем. Статистика по сайту говорит о том, что прислали 4109 идей и 1632 проекта, которые могут сделать государственные услуги удобными и понятными. Но ведь не всегда нужно придумывать что-то новое – порой можно заимствовать идеи у других стран. Но в любом случае для внедрения понадобится утверждение проекта на государственном уровне, согласие департаментов внедрять изменения, качественные исполнители и качественный руководитель проекта по внедрению изменений. И в нашей стране серьезная заминка может произойти на любом из этих уровней. У правительства нет времени на проекты по удобству, так как есть другие более важные задачи: ситуация с коронавирусом, поиски внешних кредиторов, выполнение требований МВФ и т.д. Департаменты могут тормозить процессы, не желая менять что-либо по разным причинам. Исполнители могут быть взяты "подешевле", что создает риск невыполнения поставленных задач. А руководителей в нашей стране принято брать по знакомству, а не по знаниям и опыту.

Так что, подытожил эксперт, сам по себе проект важен и нужен. Осталось только дождаться, когда этот вопрос станет важным и нужным для правительства, и тогда процессы будут двигаться быстрее.

Спутали Божий дар с яичницей

С тем, что для изменений нужно время, не поспоришь. Но дело в том, что социальный лифт по версии Зеленского выглядит совсем не так, как мы себе представляли ранее. И в то время как "староверы" под социальным лифтом понимают рост в социальной иерархии, у Зеленского, как уже говорилось выше, решили таким образом собрать инновационные идеи и разработки. Сайт по сей день сообщает, что "лифт открыт" и предлагает "рассказать о себе" и "поделиться готовым продуктом".

Аналитик Алексей Кущ констатирует: у нас, как обычно, перепутали Божий дар с яичницей. Мало того, что не видят разницы между разными моделями, так еще и не используют работающие идеи, а имитируют видимость деятельности.

"Беда Украины в том, что чиновники берут западные модели, которые сработали в западных же условиях и, даже не пытаясь адаптировать их под украинскую реальность, используют как дымовую завесу для громкого медиа-эффекта, – пояснил эксперт в беседе с "Комментариями". – Это не клонирование, не компиляция и даже не политическое эпигонство, а просто имитация модели".

По словам Алексея Куща, у Зеленского подменили модель социального лифта моделью викиномики – использование в своих бизнес-технологиях для достижения коммерческого успеха принципов массового сотрудничества и идеологии открытого кода. Идея заключается в том, чтобы при решении определенной проблемы подключить всех, у кого есть идеи – то есть использовать потенциал толпы. При этом те, чьи идеи сработают, получат вознаграждение.

"Предложив каждому высказывать свои предложения, у Зеленского попытались переделать викиномику в "википолитику", но в данном случае изначально закралась системная ошибка, – поясняет Кущ. – Авторы идеи, видимо, рассчитывали, что их завалят различными гениальными идеями, но это так не работает. Для начала нужно было обозначить проблему (например, коммунальные тарифы), чтобы все писали по конкретной теме, а не наваливали огромное количество разношерстных предложений по поводу и без. Ведь системных фильтров, которые могли бы работать с такими огромными массивами информации просто не существует, и таким непрофессиональным подходом всю идею викиномики фактически умножили на ноль, создав абсолютно нерабочий инструмент".

Хотя, добавил эксперт, справедливости ради надо сказать, что кое в чем идея все же сработала. Изначально она была частью предвыборной стратегии: Зеленский шел как народный кандидат и ему был нужен "народный проект". Так что эта задача была выполнена.

Вместо лифта – катапульта

Что касается социального лифта "по-украински", то, говорит Алексей Кущ, у нас это скорее социальная катапульта. Во власть "забрасывают" несколько случайных, нередко довольно одиозных людей, которые являются прикрытием для входа сотен тех, кто действительно нужен.

"Реальный социальный лифт предполагает, что человек выращивается из низовых партийных ячеек и проходит весь партийный, а затем и "государственный" путь, – поясняет эксперт. – Классический пример работы социального лифта – это 40-й президент США Рональд Рейган. Второстепенный актер занялся профсоюзной деятельностью, затем увлекся политикой, стал губернатором Калифорнии и в конце концов победил на президентских выборах в США. У нас же происходит заброс "новых лиц", которые на поверку оказываются не новыми, а просто неизвестными широкому кругу. На самом деле все эти "новые лица" – это второй-третий эшелон клептократических групп влияния".

А может виноват коронавирус

Коронавирус, как известно, внес разброд и шатания во многие сферы нашей жизни.

Экономист Владислав Банков считает, что как раз здесь коронавирус все же ни при чем, а модель социального лифта не работает, поскольку госаппарат тотально коррумпирован, процветает непотизм и продажа "хлебных" должностей.

"На коронавирус можно списать только небывалую эскалацию жадности чиновников, связанную с новой возможностью распила бюджетных денег: чего стоит взрывообразный рост закупок Минздравом в декабре или, скажем, грандиозный распил на дорогах, – отмечает Банков. – Думаю, что это вряд ли когда-нибудь заработает, тем более, в нашей стране. Все эти "лифты", как и вся предвыборная программа Зе-команды, – обычная демагогия, призванная мобилизовать голоса избирателей. Это пустая затея, поскольку государство в лице чиновников заинтересовано не в развитии общества, а в ужесточении контроля и ограничении гражданских свобод, чтобы с меньшими усилиями собирать свою ренту".

Все дело в коррупции

Надо сказать, что эксперты долго виноватых в задержках с работой "лифта" не искали и практически единодушно пришли к выводу: во всем виновата коррупция.

"Можно сколько угодно основывать проекты, рисовать хорошие сайты для запуска социального лифта, но он никуда не поедет до тех пор, пока в Украине не произойдут системные кардинальные и необходимые сдвиги, изменения и реформы, – отметил президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. – Давайте смотреть правде в глаза: социальные лифты в Украине ездят только для приближенного круга чиновников, а для всех остальных существует разве что социальный альпинизм. Пока вся свита истеблишмента разъезжает в позолоченных виповских кабинках из одного кабинета в другой, вся суть социального лифта нивелируется, разрушаются целые институты, обесцениваются принципы профессионализма во многих сферах. А взлеты целой армии некомпетентных лиц затуманивают перспективы развития большинства украинцев".

По мнению Вовченко, власти стоит спуститься на землю и, наконец, увидеть, что многие украинцы просто истощены каждодневным выживанием, так что сил на "скалолазание" у них просто нет. То, что сложившаяся в стране ситуация плачевна, можно увидеть из цифр массовой безработицы, трудовой миграции, средней зарплаты и минимальной пенсии в Украине. В нашей стране даже взять элементарную справку становится сродни подвигу, о котором можно написать целую хрестоматию. А что уж говорить об отстаивании своих интересов и прав?

"У нас царит настоящая эпидемия оттока украинских мозгов за границу, – продолжает эксперт. – В принципе у нас разрушены интеллектуальная и социальная инфраструктуры, люди с профессией и опытом не могут найти работу и прокормить свою семью. А одна из главных причин всей этой системы – тотальная коррупция. И только ее искоренение станет нашей спасительной "вакциной".

По мнению Владислава Банкова, обществу необходимо сосредоточиться на уменьшении роли государства в повседневной жизни, развивать нерегулируемый сектор экономики, и при этом в минимальной степени взаимодействовать с коррупционерами, наделенными властными полномочиями. Причем кооперироваться, объединяться и взаимодействовать надо не только в моменты, когда не хватает денег на коммуналку, но и при решении рутинных задач, замещая функции вырождающегося государства.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году у Зеленского обещали, что LIFT изменит страну и даст возможность условным слесарям и кухаркам из народа рассказать о своих представлениях и идеях того, как обустроить Украину и попытаться решить злободневные проблемы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!