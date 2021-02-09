«Социальный альпинизм» вместо «социального лифта»: почему идея Зеленского не сработала

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Гурген Григорян
Спустя полтора года после объявление команды президента Владимира Зеленского о том, что социальный лифт в Украине открыт, можно констатировать, что он все же либо не работает, либо работает не так, как мы себе это представляли. Почему идея так и не была реализована? Можно ли списать задержку на коронавирус или есть другие причины? А может быть лифт работает, просто нам "снизу" это не очень хорошо заметно? Эти и другие вопросы "Комментарии" обсудили вместе с экономистами.
По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, для любых изменений нужно время.
При этом, продолжает Орыщак, нужно понимать, что инициативы – это далеко не рецепты решения проблем. Статистика по сайту говорит о том, что прислали 4109 идей и 1632 проекта, которые могут сделать государственные услуги удобными и понятными. Но ведь не всегда нужно придумывать что-то новое – порой можно заимствовать идеи у других стран. Но в любом случае для внедрения понадобится утверждение проекта на государственном уровне, согласие департаментов внедрять изменения, качественные исполнители и качественный руководитель проекта по внедрению изменений. И в нашей стране серьезная заминка может произойти на любом из этих уровней. У правительства нет времени на проекты по удобству, так как есть другие более важные задачи: ситуация с коронавирусом, поиски внешних кредиторов, выполнение требований МВФ и т.д. Департаменты могут тормозить процессы, не желая менять что-либо по разным причинам. Исполнители могут быть взяты "подешевле", что создает риск невыполнения поставленных задач. А руководителей в нашей стране принято брать по знакомству, а не по знаниям и опыту.
Так что, подытожил эксперт, сам по себе проект важен и нужен. Осталось только дождаться, когда этот вопрос станет важным и нужным для правительства, и тогда процессы будут двигаться быстрее.
С тем, что для изменений нужно время, не поспоришь. Но дело в том, что социальный лифт по версии Зеленского выглядит совсем не так, как мы себе представляли ранее. И в то время как "староверы" под социальным лифтом понимают рост в социальной иерархии, у Зеленского, как уже говорилось выше, решили таким образом собрать инновационные идеи и разработки. Сайт по сей день сообщает, что "лифт открыт" и предлагает "рассказать о себе" и "поделиться готовым продуктом".
Аналитик Алексей Кущ констатирует: у нас, как обычно, перепутали Божий дар с яичницей. Мало того, что не видят разницы между разными моделями, так еще и не используют работающие идеи, а имитируют видимость деятельности.
По словам Алексея Куща, у Зеленского подменили модель социального лифта моделью викиномики – использование в своих бизнес-технологиях для достижения коммерческого успеха принципов массового сотрудничества и идеологии открытого кода. Идея заключается в том, чтобы при решении определенной проблемы подключить всех, у кого есть идеи – то есть использовать потенциал толпы. При этом те, чьи идеи сработают, получат вознаграждение.
Хотя, добавил эксперт, справедливости ради надо сказать, что кое в чем идея все же сработала. Изначально она была частью предвыборной стратегии: Зеленский шел как народный кандидат и ему был нужен "народный проект". Так что эта задача была выполнена.
Что касается социального лифта "по-украински", то, говорит Алексей Кущ, у нас это скорее социальная катапульта. Во власть "забрасывают" несколько случайных, нередко довольно одиозных людей, которые являются прикрытием для входа сотен тех, кто действительно нужен.
Коронавирус, как известно, внес разброд и шатания во многие сферы нашей жизни.
Экономист Владислав Банков считает, что как раз здесь коронавирус все же ни при чем, а модель социального лифта не работает, поскольку госаппарат тотально коррумпирован, процветает непотизм и продажа "хлебных" должностей.
Надо сказать, что эксперты долго виноватых в задержках с работой "лифта" не искали и практически единодушно пришли к выводу: во всем виновата коррупция.
По мнению Вовченко, власти стоит спуститься на землю и, наконец, увидеть, что многие украинцы просто истощены каждодневным выживанием, так что сил на "скалолазание" у них просто нет. То, что сложившаяся в стране ситуация плачевна, можно увидеть из цифр массовой безработицы, трудовой миграции, средней зарплаты и минимальной пенсии в Украине. В нашей стране даже взять элементарную справку становится сродни подвигу, о котором можно написать целую хрестоматию. А что уж говорить об отстаивании своих интересов и прав?
По мнению Владислава Банкова, обществу необходимо сосредоточиться на уменьшении роли государства в повседневной жизни, развивать нерегулируемый сектор экономики, и при этом в минимальной степени взаимодействовать с коррупционерами, наделенными властными полномочиями. Причем кооперироваться, объединяться и взаимодействовать надо не только в моменты, когда не хватает денег на коммуналку, но и при решении рутинных задач, замещая функции вырождающегося государства.
Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году у Зеленского обещали, что LIFT изменит страну и даст возможность условным слесарям и кухаркам из народа рассказать о своих представлениях и идеях того, как обустроить Украину и попытаться решить злободневные проблемы.
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