Сделали «Слуг» и ОПЗЖ. «ЕС» на первом месте среди партий

Европейская Солидарность существенно нарастила поддержку и возглавила рейтинг политических партий. Об этом свидетельствует социологический опрос КМИС, проведенный 5-7 февраля. Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля, за "ЕС" готовы отдать свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором.

По сравнению с январским опросом партия увеличила свою поддержку на 2,8%. Далее в рейтинге идет ОПЗЖ, которая имеет 16,8%, и за последний месяц потеряла 3,9% рейтинга.

Правящая "Слуга народа" опустилась на третью позицию с показателем 15,5% среди тех, кто определился. Вместе с поддержкой "Европейской солидарности" растет президентский рейтинг ее лидера.

Согласно опросу КМИС, только за месяц уровень поддержки Петра Порошенко вырос на 3%. Если бы выборы Президента Украины состоялись в феврале, за него проголосовали бы 18,3% избирателей. Тогда как в январе его этот показатель был 15,7%. По-прежнему, во второй тур выходят Порошенко и Зеленский.

При этом по сравнению с выборами 2019 года, рейтинг Порошенко вырос вдвое, тогда как Зеленский потерял половину поддержки. Рост поддержки патриотических сил социологи объясняют усталостью украинский от беспомощности власти. Общество стремится услышать четкий план борьбы с пандемией и экономическим кризисом, который и предлагает "ЕС".

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", почти две трети украинский одобряют идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов. За последние два месяца поддержка перевыборов выросла с 58 до 63%.









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