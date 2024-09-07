Российский БПЛА таки долетел до Верховной Рады: детали

После ночной атаки на 7 сентября российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Верховной Рады в Телеграмм.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

В парламенте отмечают, что повреждений не обнаружено.

Также в СМИ уже появилась информация о том, что обломки беспилотников упали на улицах, расположенных недалеко от Правительственного квартала. В частности, в Печерском районе на улицах Панаса Мирного, Грушевского и на Кловском спуске, а также в Днепровском районе.

Также обломки упали на открытых участках в Киевской и Винницкой областях – горела трава.

Читайте также на портале "Комментарии" — все запущенные россиянами по Киеву ударные беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Пострадавшие среди населения отсутствуют. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник напомнил, что вражеские беспилотники типа "Шахед" начали залетать на территорию Украины с разных направлений еще до полуночи, а к Киеву приблизились около трех часов ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", — высказался Попко.

Также издание "Комментарии" сообщало – 26 августа во время массированной атаки России по Украине было запущено по меньшей мере 127 ракет и 109 беспилотников. Украинским силам ПВО удалось сбить более 80% ракет и 90% дронов России. Портал "Комментарии" подготовил подборку систем противовоздушной защиты, которые Украина использует для отражения российских атак.







