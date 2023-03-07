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Регистрированные однополые партнерства: В Парламент поступил законопроект

Этот институт должен помочь парам определить взаимные права и обязанности

сегодня, 17:51
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Автор:

Моесеенко Валентина

Народная депутат от "Голоса" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться, в частности, ЛГБТ-пары, пишут "Комментарии". Депутат в Facebook рассказала, что над законопроектом она 9 месяцев работала совместно с общественными организациями "ЛГБТ военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

Регистрированные однополые партнерства: В Парламент поступил законопроект

Регистрирация однополых партнерств


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"Регистрированные партнерства – это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. Им смогут воспользоваться военные и гражданские, а также однополые и разнополые пары, – объясняет Совсун. – ССО, тероборона, Правый сектор, Нацгвардия, зенитно-ракетные войска, аэроразведка, парамедики. В разных подразделениях, видах и родах войск Украину защищают ЛГБТ украинцы и украинки. Каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем наравне с другими".

Этот институт должен помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав при смерти или исчезновении партнера, или партнерши.

"Государство должно предоставить юридическую защиту тем, кто защищает ее безопасность. И это еще одно, что делает нас с pociянами просто биологически разными видами. В Украине человеческое достоинство и свобода — это настоящие ценности", — отмечает Совсун, говоря, что речь идет о правах. , которые всегда были доступны разнополым парам в Украине.

Она добавила, что зарегистрировать законопроект побудило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их проблемы.

"Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", — говорит Совсун.

"Комментарии" также писали о том, что нардепы предлагают ужесточить наказание за преступления против ЛГБТ-людей.

Как сообщал портал "Комментарии", Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминации.

Читайте на портале "Комментарии" — искаженное представление об Украине: украинская ЛГБТ активистка стала Женщиной года по версии Time.



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Источник: https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/pfbid0QfmuThNGhBjzYEzTQoyEH8jCEgr9e3rJwwAk6kQfnCVa9EDcRrumsfAhmfuGWhcPl
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