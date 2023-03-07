Регистрированные однополые партнерства: В Парламент поступил законопроект

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Моесеенко Валентина
Народная депутат от "Голоса" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться, в частности, ЛГБТ-пары, пишут "Комментарии". Депутат в Facebook рассказала, что над законопроектом она 9 месяцев работала совместно с общественными организациями "ЛГБТ военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".
Регистрирация однополых партнерств
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Этот институт должен помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав при смерти или исчезновении партнера, или партнерши.
Она добавила, что зарегистрировать законопроект побудило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их проблемы.
"Комментарии" также писали о том, что нардепы предлагают ужесточить наказание за преступления против ЛГБТ-людей.
Как сообщал портал "Комментарии", Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминации.
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