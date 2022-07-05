Разумков озвучил единственный сценарий окончания войны в Украине

Война России против Украины должна закончиться только одним сценарием – безоговорочной победой Украиной. Такое мнение в откровенном интервью изданию "Комментарии" высказал экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. При этом нардеп уточнил, что это не просто его слова, которые вызваны тем, что в стране война и по-другому говорить нельзя. Война может закончится только тем, что Украина возобновит свою территориальную целостность по те границы, который были в 1991 году.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

"Кто-то говорит о возвращении к границам 2013-го года. Кто-то говорит о границах 1991-го года, но, по большому счету, в этом нет разницы", – отметил Дмитрий Разумков.

Он пояснил, что сегодня невозможно остановить войну, согласившись на территориальные уступки агрессору.

На уточняющий вопрос, почему в 2014-м году этот вариант "прокатил", когда Украина фактически согласилась с оккупацией части своей территории, Разумков ответил, что тогда совсем другая была история и в чем-то россиянам удалось "продавить свой нарратив" о том, что Украина не готова к прямому военному столкновению с Россией, которая по потенциалу имеет вторую армию в мире. К тому же, если говорить о Донбассе, то тогда Россия пыталась вести не прямую, а гибридную войну, прячась за так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

По словам Дмитрия Разумкова, сегодня Украина уже имеет открытую войну с РФ, сегодня на линии фронта украинские воины, которые гибнут за наш Донбасс, наш Херсон, наш Харьков, наш Крым и поэтому никто не имеет права в Украине оставить России часть украинских территорий или дать передышку российским войскам, согласившись на перемирие.

"Если мы не добьем РФ, это приведет к тому, что они (Ред. российские войска) через год, через два, через три возвратятся и мы будет снова иметь войну, но в намного худшей ситуации", – отметил экс-спикер парламента.

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