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Главная Новости Политика рада Разумков оценил возможность всеукраинского локдауна: Теоретически это возможно
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Разумков оценил возможность всеукраинского локдауна: Теоретически это возможно

Спикер заявил, что не желает "прогнозировать будущее"

сегодня, 17:39
Автор:

Лиза Снисар

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность введения всеукраинского локдауна из-за пандемии. По словам главы парламента, в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны. Это может произойти в случае попадания более половины областей страны в "красную" зону карантина. Об этом Разумков сообщил на брифинге 30 марта. 

Разумков оценил возможность всеукраинского локдауна: Теоретически это возможно

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины, Разумков сказал, что "теоретически это возможно". При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", — сказал спикер парламента.

Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна в стране. По словам главы Минздрава, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы карантинные ограничения не радикально влияли на экономическую ситуацию. 

Напомним, что до этого народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с Covid. По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угроза локдауна в стране будет постоянно. 

Также сегодня появилась информация о том, что в Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от коронавируса, госпитализация для больной стала первой в ее жизни.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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