Разумков оценил возможность всеукраинского локдауна: Теоретически это возможно

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Лиза Снисар
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность введения всеукраинского локдауна из-за пандемии. По словам главы парламента, в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны. Это может произойти в случае попадания более половины областей страны в "красную" зону карантина. Об этом Разумков сообщил на брифинге 30 марта.
Дмитрий Разумков - фото из открытых источников
Отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины, Разумков сказал, что "теоретически это возможно". При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".
Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна в стране. По словам главы Минздрава, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы карантинные ограничения не радикально влияли на экономическую ситуацию.
Напомним, что до этого народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с Covid. По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угроза локдауна в стране будет постоянно.
Также сегодня появилась информация о том, что в Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от коронавируса, госпитализация для больной стала первой в ее жизни.
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