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Разумков: нардепов, которые отказываются голосовать за мою отставку, вызывают на Банковую

Разумков обвинил власть в давлении на депутатов монобольшинства

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей

Народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые сегодня имеют свою позицию и отказываются голосовать за отставку главы Верховной Рады вызывают в "те или иные помещения", например, на Банковую, где начинают рассказывать, что нужно делать в парламенте, как голосовать. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков: нардепов, которые отказываются голосовать за мою отставку, вызывают на Банковую

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

"Мы же о демократии с вами говорим. Хотите со мной поспорить, давайте поспорим. Зачем вы людей трогаете? Это нормально? Мы с такими принципами и подходами шли на выборы? Нет", – отметил Разумков, обращаясь к бывшим своим коллегам по фракции "Слуга народа", присутствующим в студии.

Рассуждая о своей отставке Дмитрий Разумков отметил, если монобольшинство хочет сделать ему подарок ко Дню Рождения, которое он будет праздновать 8 октября в пятницу, то пусть голосование будет перенесено на пятницу. Разумков отметил, он не намерен мешать процессу его отставки, несмотря на то, что идет нарушение законодательства. Спикер ВР отметил, он не развивает тему о нарушении регламента по его снятию с должности лишь потому, что не хочет, чтобы потом его кто-то упрекал в том, что он любыми способами пытался удержаться за власть.

"Не буду мешать вообще. Можете даже подарок мне на 8 октября сделать. Людей не трогайте! Оставайтесь людьми!", – заявил Разумков, обращаясь к нардепам.

На уточняющий вопрос "Причем тут люди?" Дмитрий Разумков парировал, что "Слуге народа" с этими людьми потом еще в зале работать и в глаза им смотреть. 

Также читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки с поста главы Верховной Рады.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B9YzXzy4S64
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