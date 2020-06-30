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Разумков намерен оставить нардепов без "отпуска"

Глава Рады Дмитрий Разумков рассказал, как парламент будет работать летом в межсессионный период

сегодня, 12:02
Автор:

Таисия Ерохина
Разумков намерен оставить нардепов без "отпуска"

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты при необходимости будут собираться на заседания и летом, несмотря на межсессионный период. Об этом он сказал во время согласительного совета.

По словам Разумкова, отсутствие сессионных заседаний – не время для отдыха, а период, который также будет использоваться и для непосредственной работы парламентариев. Например, мажоритарщики будут работать в округах, ряд задач стоит и перед представителями политических партий и групп.

"Давайте будем откровенны: это уже начало избирательного процесса. Поэтому я уверен, что все депутаты будут находиться на своем боевом дежурстве. В случае, если будет какая-то необходимость провести внеочередную сессию, я уверен, что депутатский корпус мгновенно среагирует на такую ​​инициативу, если она поступит от депутатского корпуса", - сказал Разумков.

Добавим, что внеочередная сессия Рады созывается через три дня после сбора минимум 150 подписей народных депутатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Разумков рассказал, когда в Раде поднимут зарплаты.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uiKyQy16XFI
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