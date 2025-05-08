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Ратификация соглашения с США о недрах: как проголосовала Рада

Конституционным большинством Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. Кнопку "За" нажали 338 народных избранников.

Ратификация соглашения с США о недрах: как проголосовала Рада

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Перед этим ратификацию утвердили комитеты ВРУ, а Кабмин подал необходимые документы, как пояснительная записка, сам текст соглашения и регистрацию.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка ранее объяснял, что есть еще два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.

"У нас четкое отделение того, что должна ратифицировать Верховная Рада, а что должно оставаться на корпоративном уровне. При этом, депутаты сохраняют право парламентского контроля", — говорил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства с него будут направлять на новые украинские проекты – от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной. Можно ли ожидать, что в Украину теперь придут серьезные инвестиции? Может ли Киев рассчитывать на продолжение военной помощи от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – 30 апреля 2025 года Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Договор предусматривает возможность инвестирования в добычу полезных ископаемых, а также извлечение из них прибыли. Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев об их отношении к соглашению о полезных ископаемых.




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Источник: https://www.youtube.com/live/k6sz-i2lmdw
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