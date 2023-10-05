logo

BTC/USD

28065.14

ETH/USD

1647.70

LTC/USD

64.89

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Ранее просил мобилизовывать нардепов: Дубинский отказался взять повестку
commentss НОВОСТИ Все новости

Ранее просил мобилизовывать нардепов: Дубинский отказался взять повестку

Александр Дубинский снова попал в конфуз

сегодня, 15:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

С кандальный нардеп Александр Дубинский отказался взять повестку от военкомата. Он не захотел объяснить свои причины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Ранее просил мобилизовывать нардепов: Дубинский отказался взять повестку

Александр Дубинский (фото из открытых источников)

В документе говорилось, что Александра Дубинского приглашают в ТЦК 6 октября. Он ознакомился с ее содержанием, сделал странное выражение лица и заявил, что не примет ее. Все это происходило на улице.


"А я не буду забирать ее просто... Так бывает... Оставьте ее себе на память, хорошо? Какие смешные ребята", — сказал Дубинский.

Известно, что в августе Александр Дубинский зарегистрировал в Раде проект закона, что предлагает отменить отсрочку от мобилизации для народных депутатов.

Проект закона №9647 опубликован на сайте парламента. В пояснительной записке говорится, что из-за того, что народные депутаты освобождены от призыва и не участвуют в защите страны во время войны, это "создает несправедливое отношение к исполнению конституционных обязанностей всеми гражданами Украины".

Поэтому в своем законопроекте он предлагает обеспечить справедливую мобилизацию в Украине во время военного положения. А именно – исключить нардепов из перечня лиц, не подлежащему призыву на военную службу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт. Известный ведущий Тимур Мирошниченко, работающий корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка. Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!