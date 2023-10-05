Ранее просил мобилизовывать нардепов: Дубинский отказался взять повестку

С кандальный нардеп Александр Дубинский отказался взять повестку от военкомата. Он не захотел объяснить свои причины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Александр Дубинский (фото из открытых источников)

В документе говорилось, что Александра Дубинского приглашают в ТЦК 6 октября. Он ознакомился с ее содержанием, сделал странное выражение лица и заявил, что не примет ее. Все это происходило на улице.



"А я не буду забирать ее просто... Так бывает... Оставьте ее себе на память, хорошо? Какие смешные ребята", — сказал Дубинский.



Известно, что в августе Александр Дубинский зарегистрировал в Раде проект закона, что предлагает отменить отсрочку от мобилизации для народных депутатов.



Проект закона №9647 опубликован на сайте парламента. В пояснительной записке говорится, что из-за того, что народные депутаты освобождены от призыва и не участвуют в защите страны во время войны, это "создает несправедливое отношение к исполнению конституционных обязанностей всеми гражданами Украины".

Поэтому в своем законопроекте он предлагает обеспечить справедливую мобилизацию в Украине во время военного положения. А именно – исключить нардепов из перечня лиц, не подлежащему призыву на военную службу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт. Известный ведущий Тимур Мирошниченко, работающий корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка. Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена.