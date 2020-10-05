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Раде рекомендуют отменить пожизненное заключение

В случае позитивного рассмотрения законопроекта, лицо, осужденное к пожизненному заключению, будет отбывать наказание не менее 25 лет

сегодня, 18:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

Внести определенные изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об админправонарушениях, а также сменить пожизненное заключение на более мягкое наказание рекомендует Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Рекомендации изложены в Соответствующем законопроекте №4049, который опубликован на сайте Парламента Украины.

Раде рекомендуют отменить пожизненное заключение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, среди прочего, известно, что проектом закона предусмотрен механизм, согласно которому лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы и отбыло это наказание не менее 10 лет, получает право по соответствующей процедуре, предусмотренной законопроектом, обратиться с ходатайством о замене пожизненного лишения свободы наказанием со сроком на 15 лет минимум. То есть, приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет — 10 к моменту обращения и 15 лет после момента обращения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса.



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