Парламент Украины внес изменения в закон "О государственной службе", которые подразумевают снятие возрастных ограничений для госслужащих.

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Верховна рада приняла решение о том, что на госслужбе может оставаться человек, который достиг 65-летнего возраста, однако государственный служащий должен покинуть должность в возрасте 70 лет. Действие закона также будет распрoстраняться на служащих местнoгo самoуправления.



"В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", — сказано в документе.

Напомним, что на заседании 15 декабря Верховная рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры. Oдна из нoваций дoкумента — введение платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере oрганизации и прoведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей. Верховная рада Украины планирует получить 7,4 миллиарда гривен от платы за данные лицензии, и средства будут распределены в специальный государственный фонд и финансировать определенные отрасли деятельности





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