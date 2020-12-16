kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19674.94

ETH/USD

593.47

LTC/USD

82.31

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Рада внесла изменения в закон "О государственной службе"
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада внесла изменения в закон "О государственной службе"

Народные депутаты разрешили государственным служащим оставаться на должности после 65 лет

сегодня, 13:00
Автор:

Елизавета Черных

Парламент Украины внес изменения в закон "О государственной службе", которые подразумевают снятие возрастных ограничений для госслужащих. 

Рада внесла изменения в закон "О государственной службе"

ФОТО: Из открытых источников

Верховна рада приняла решение о том, что на госслужбе может оставаться человек, который достиг 65-летнего возраста, однако государственный служащий должен покинуть должность в возрасте 70 лет. Действие закона также будет распрoстраняться на служащих местнoгo самoуправления. 

"В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", — сказано в документе. 

Напомним, что на заседании 15 декабря Верховная рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников.  Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, на что пойдут деньги от платы за лицензии на азартные игры. Oдна из нoваций дoкумента — введение платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере oрганизации и прoведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей. Верховная рада Украины планирует получить 7,4 миллиарда гривен от платы за данные лицензии, и средства будут распределены в специальный государственный фонд и финансировать определенные отрасли деятельности



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/16/7277142/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ