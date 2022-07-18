Рада уволила министра соцполитики и вышла еще из одного Соглашения с РФ: что известно

Верховная Рада поработала сегодня достаточно продуктивно. В частности, уволила Министра соцполитики Марину Лазебную, а еще вышла из Соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп Юлия Клименко. Также парламентарий остановился на других решениях Верховной Рады.

Верховная Рада. Фото: Фейсбук Юлии Клименко

Так, нардепы наделили руководителей Дружковской, Константиновской и Славянской ВА дополнительными полномочиями на военное положение. Ратифицировали Соглашение о Гранте Фонда Е5Р от ЕИБ на 5 млн евро на энергоэффективность общественных зданий. Ратифицировали Соглашение с Бельгией и Нидерландами об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических и консульских учреждений. Ратифицировали Соглашение между Украиной и Литвой об изменениях в Договор соцобеспечения. Ратифицировали поправки к Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте. В первом чтении проголосовали за усиление контроля над отпуском лекарства электронный рецепт. Переименовали Владимир-Волынский район в Владимирский район. В первом чтении проголосовали за развитие и обновление электронных коммуникационных сетей. В первом чтении проголосовали за отсрочку призыва для научных, научно-педагогических и педагогических работников.

В первом чтении нардепы проголосовали за социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей по системе перехода от военной карьеры к гражданской жизни. В первом чтении проголосовали за социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей по назначению и выплате единовременной денежной помощи. В первом чтении проголосовали за социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей относительно равных возможностей матери и отца, являющихся военнослужащими, по уходу за ребенком в особый период. В первом чтении поддержали законопроект, который обеспечит отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации лиц, чьи родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО, ООС, а также во время действия военного положения. В первом чтении поддержали наделение Госспецсвязи функциями противодействия агрессии в киберпространстве. В первом чтении проголосовали за дополнительные права ВПЛ. В первом чтении проголосовали за законопроект, которым предлагается безвозмездно передавать из государственной в коммунальную собственность цельные имущественные комплексы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. В первом чтении проголосовали за законопроект, которым на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физлица задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также было проголосовано обновление законодательства о кредитных союзах. Поддержали в первом чтении законопроект об обновлении полномочий Нацсовета по телевидению до условий военного положения. Также были поддержаны изменения по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости (переход на контрактные отношения).

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