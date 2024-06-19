Рада сделала первый шаг к созданию военной полиции: что это значит

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Военная полиция. Фото из открытых источников

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

Цель военной полиции – обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

Что касается задач военной полиции, то это предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта. Также производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции. Оперативно-розыскная деятельность. Предотвращение совершения уголовных и других правонарушений. Обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний. Защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний. Защита государственного имущества от противоправных посягательств. Обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих. Контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Стоит добавить, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

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