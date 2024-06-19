logo

BTC/USD

65065.33

ETH/USD

3525.48

LTC/USD

73.42

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада сделала первый шаг к созданию военной полиции: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада сделала первый шаг к созданию военной полиции: что это значит

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции

сегодня, 12:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Рада сделала первый шаг к созданию военной полиции: что это значит

Военная полиция. Фото из открытых источников

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

Цель военной полиции – обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

Что касается задач военной полиции, то это предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта. Также производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции. Оперативно-розыскная деятельность. Предотвращение совершения уголовных и других правонарушений. Обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний. Защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний. Защита государственного имущества от противоправных посягательств. Обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих. Контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Стоит добавить, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада рассматривает две модели бронирования.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/42169
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости