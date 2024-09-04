Рада провалила важное голосование перед отставкой министров: о чем идет речь

В Верховной Раде не нашлось 226 голосов за то, чтобы министры, написавшие заявления об отставке, пришли в парламент и отчитались о своей работе на занимаемых должностях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Просто какая-то жесть. Как только Рада провалила голосование о том, чтобы министры пришли отчитываться. Ну, действительно. Зачем? Просто какой-то абсурд", – возмутился парламентарий.

Отметим, в Верховную Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюска Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также появилась информация, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также планируют отправить в отставку. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в начале сентября минимум шесть министров написали заявления на увольнение. Как указывает народный депутат Давид Арахамия после увольнений и новых назначений более 50% штатной численности КМУ претерпевает изменения. Однако нардеп Андрей Осадчук считает, что смена министров не повлияет на эффективность работы правительства.

Народный депутат Андрей Осадчук прокомментировал масштабное увольнение министров. По его словам, это попытка "навести порядок в правительстве", ведь некоторые должности более года оставались вакантными.



