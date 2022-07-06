Рада против Генштаба: у нардепов свое виденье по передвижению военнообязанных Украиной

Парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины. Согласно законопроекту, передвижение разрешается без получения разрешения в военкомате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Армия. Фото: из открытых источников

С самим тестом законопроекта на сайте парламента пока ознакомится невозможно, потому как его нет, но в сообщении говорится, что текст был передан главе парламента для ознакомления.

В то же время нардеп Дмитрий Черный у себя в Facebook приоткрыл некоторые подробности относительно данного законопроекта. По его словам, главная идея законодательной инициативы – убрать коррупционную составляющую в решении о получении военнообязанными соответствующего решения для передвижения территорией Украины в военкоматах.

Проектом закона предлагается исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.



Народные избранники считают, что проголосовать за данную законопроект удастся уже 8 или 9 июля.

Напомним, предшествовало этому то, что Генштаб напомнил, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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