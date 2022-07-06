logo

BTC/USD

19976.49

ETH/USD

1128.33

LTC/USD

49.90

USD/UAH

35.50

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада против Генштаба: у нардепов свое виденье по передвижению военнообязанных Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада против Генштаба: у нардепов свое виденье по передвижению военнообязанных Украиной

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины. Согласно законопроекту, передвижение разрешается без получения разрешения в военкомате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Рада против Генштаба: у нардепов свое виденье по передвижению военнообязанных Украиной

Армия. Фото: из открытых источников

С самим тестом законопроекта на сайте парламента пока ознакомится невозможно, потому как его нет, но в сообщении говорится, что текст был передан главе парламента для ознакомления.

В то же время нардеп Дмитрий Черный у себя в Facebook приоткрыл некоторые подробности относительно данного законопроекта. По его словам, главная идея законодательной инициативы – убрать коррупционную составляющую в решении о получении военнообязанными соответствующего решения для передвижения территорией Украины в военкоматах. 

Проектом закона предлагается исключить из законов о порядке выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины требование о получении соответствующего разрешения в военкомате.

Народные избранники считают, что проголосовать за данную законопроект удастся уже 8 или 9 июля.

Напомним, предшествовало этому то, что Генштаб напомнил, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно имя помощника нардепа, который "сливал" данные оккупантам. В СБУ раскрыли подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39943?fbclid=IwAR2vUwOc6VopoSlnIN-2HYyTsC9quj_gkB7AqikbwByx3XYGzFRgKqJ6SDc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!