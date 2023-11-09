Рада проголосовала бюджет-2024: подробности

Народные избранники утвердили Госбюджет-2024 в целом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада приняла госбюджет-2024

Кнопки "За" нажало 276 парламентариев.

Среди главных новаций доработанного ко второму чтению документа – увеличение доходов бюджета на 22 млрд грн, таким образом, они составляют 1,768 трлн грн.

Расходы бюджета не изменились и составляют 3,35 трлн грн. Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн — до 1,57 трлн грн.

"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд долларов (с 42,9 млрд до 41 млрд), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", — написал Железняк.

Прогноз по реальному ВВП был уменьшен с 5% в первом чтении до 4,6%, прогноз по инфляции уменьшен с 10,8 до 9,7%. Также был пересмотрен прогноз по курсу гривны-в среднем за год курс должен составить 40,7 грн за долл. (против ожидаемых 41,4 грн за долл. в первом чтении).

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