logo

BTC/USD

36823.53

ETH/USD

1913.60

LTC/USD

74.42

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада проголосовала бюджет-2024: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада проголосовала бюджет-2024: подробности

За принятие главной сметы страны проголосовали 276 народных депутатов

сегодня, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Народные избранники утвердили Госбюджет-2024 в целом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада проголосовала бюджет-2024: подробности

Рада приняла госбюджет-2024

Кнопки "За" нажало 276 парламентариев.


Среди главных новаций доработанного ко второму чтению документа – увеличение доходов бюджета на 22 млрд грн, таким образом, они составляют 1,768 трлн грн. 

Расходы бюджета не изменились и составляют 3,35 трлн грн. Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн — до 1,57 трлн грн.

"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд долларов (с 42,9 млрд до 41 млрд), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", — написал Железняк.

Прогноз по реальному ВВП был уменьшен с 5% в первом чтении до 4,6%, прогноз по инфляции уменьшен с 10,8 до 9,7%. Также был пересмотрен прогноз по курсу гривны-в среднем за год курс должен составить 40,7 грн за долл. (против ожидаемых 41,4 грн за долл. в первом чтении).

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский с воодушевлением отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о членстве нашего государства в Евросоюзе. В декабре уже собственно ЕС должен принять решение по поводу переговоров. При этом та же Венгрия обещает блокировать вступление Украины в ЕС, а Германия подчеркивает, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в европейское сообщество. О чем говорят последние еврозаявления касательно Украины? Что важно понимать и предпринимать нашей стране? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!