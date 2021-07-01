Рада приняла закон об олигархах за основу: как голосовали депутатские фракции

Нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. По инициативе президента проголосовали 275 нардепов. Об этом стало известно во время прямой трансляции заседания парламента.

Верховная рада Украины (фото из открытых источников)

Кроме этого, стало известно как парламентские фракции голосовали за документ. Поддержали законопроект: монобольшинство("Слуга народа") — 231 голос, "Доверие" -18 голосов, "За будущее" — 18 голосов и внефракционные нардепы — 8 голосов.

Не принимали участия в голосовании парламента и не отдали ни одного голоса политические силы "Оппозиционная платформа" За жизнь ", "Европейская солидарность "," Батькивщина "и" Голос.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что накануне голосования нардепы рассказали, поддержат ли закон Зеленского о борьбе с олигархами.

По мнению депутата и главы партии "Голос" Киры Рудик, их политсила неоднократно акцентировала внимание на том, что президенту уже сейчас хватает ресурсов для борьбы с олигархами. Нардеп говорит, что нет только политической воли. А нынешний "закон об олигархах" противостоять этому явлению не сможет.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко охарактеризовал законопроекты, вынесенные на голосование внеочередного заседания Совета, как политический мусор.



По словам Юрия Бойко, существующий законопроект об олигархах является чисто имиджевым, сделанным для дополнительного пиара власти. Именно поэтому, говорит политик, "ОПЗЖ" поддерживать его не будет. На вопрос о том, есть ли в Украине олигархи, Бойко ответил утвердительно. При этом, он считает, что подобный "статус" человеку должны "присваивать" в суде, а не после заседания СНБО.

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