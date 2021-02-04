Рада приняла закон о дистанционной работе: что он предусматривает

Верховная Рада приняла законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу в Украине. Документ поддержали 322 народных избранника, передает "Украинская правда".

Дистанционная работа - фото из открытых источников

Законопроектом предусматривается классификация дистанционной работы на два вида: дистанционная и надомная.

В обоих случаях при заключении трудового договора, работодатели имеют право получить сведения о месте жительства или месте, где будут работать специалисты. Более того, руководство должно "обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего времени сотрудником".

В документе сказано, что дистанционная предусматривает работу по собственному графику и в любой точке, как на собственном оборудовании, так и том, которое предоставленное работодателем.

Работать надомно означает исключительно по месту жительства, на оборудовании, которое предоставит работодатель по его же графику.

В закон также внесено понятие "гибкий режим рабочего времени", которое предусматривает фиксированное время (в которое сотрудник обязан находиться на рабочем месте, выполняя положенные обязанности), переменное время (в течение него работник самостоятельно определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени), а также время перерыва для отдыха и питания.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что во время сегодняшнего заседания парламент Украины проголосовал за законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала сообщений о коррупции. Документ поддержали 253 народных избранника.





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