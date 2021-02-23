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Рада поддержала Зеленского и приняла закон о госслужбе: кому выгоден такой результат

Эксперты рассказали, что принятые изменения дают Витренко

сегодня, 17:15
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала в целом законопроект о госслужбе с учетом тех предложений президента, которые он дал, наложив вето. "За" — 267 голосов (226 – Слуга народа", 18 – "За майбутне", 17 – "Довира", 6 – внефракционные). "Комментарии" спросили экспертов, о чём говорят результаты голосования и как оценивать возможность Юрию Витренко, чью кандидатуру на пост главы Минэнерго дважды провалили, получить полноценные права министра даже с приставкой и.о..

Рада поддержала Зеленского и приняла закон о госслужбе: кому выгоден такой результат

Фото из открытых источников

"Даже самостоятельно СН может принимать изменения в законодательство"

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политического консультанта Сергея Быкова, сегодняшнее голосование уничтожает миф о якобы отсутствии монобольшинства.

"226 голосов дала только фракция "Слуга народ" за президентский, по факту, законопроект. Это доказывает, что монобольшинство есть. И что даже самостоятельно СН может принимать изменения в законодательство", — считает Сергей Быков.

Он подчеркивает, что принятие сегодняшнего законопроекта не имеет никакого отношения к делам по "ПриватБанку".

"Ими занимается Офис генпрокурора. И Ирина Венедиктова понятно разложила, почему и кому предъявили подозрения в последнее дни. А также анонсировала новые подозрения, — отмечает политконсультант. – Это – процессуальная история, не нужно вмешивать сюда политику. Как и в дело Стерненко. Это — уголовные преступления, которые расследуются и попадают в суд. Политики там нет, не надо туда ее приплетать, это только вредит следствию".

Также Сергей Быков акцентирует, что основа проголосованного сегодня законопроекта – не столько представление расширенных полномочий и.о. министра, но (и это главное!) – возобновление проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы, прекращенных с начала карантина.

"Что касается расширения полномочий и.о. министра, то давайте вспомнил Ульяну Супрун, которая была в статусе и.о. министра здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года. По той причине, что ее кандидатуру не могли согласовать в парламенте. И то, что Витренко не смогли назначить дважды, говорит о политических попытках отдельных групп внутри парламента влиять на ситуацию. При этом нардепы всё равно поддерживают инициативы власти, когда речь касается концептуальны реформ и соответствующих законопроектов", — подчеркивает Сергей Быков.

"Глава ВР не хочет принимать токсичные решения"

Политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что результаты сегодняшнего голосования говорят — скорее всего, на следующей неделе Витренко назначат полноценным министром и вице-премьером в придачу. Как и планировалось изначально.

"Это уже будет, по сути, формальностью. Ведь теперь даже с приставкой и.о. он получает полный министерский функционал, — поясняет эксперт УИП. — То, что группа Коломойского дала голоса для принятия правок Зеленского, стало следствием давления на Игоря Валерьевича делами против топ-менеджмента "ПриватБанка". Это и вчерашнее задержание Владимира Яценко, и сегодняшние анонсы касательно новых фигурантов. В итоге так называемые "бородатые" (как называют депутатов, подконтрольных Коломойскому) вынуждены были дать голоса под прессингом".

То, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался, доказывает, по мнению Валентина Гайдая, что глава ВР не хочет принимать токсичные решения. Эксперт считает, что этим же Разумков руководствовался, воздержавшись, когда члены СНБО поддержали введение санкций против каналов Медведчука-Козака.

"С расширенными полномочиями Витренко может начать более жесткую схватку с Нафтогазом. На Коболева у него давно зуб, — подчеркивает политолог. – Ну, а незаменимость Витренко на посту главы Минэнерго говорит о том, что существуют определенные договоренности именно по этой кандидатуре между Офисом президента, рядом финансово-промышленных групп Украины, а также "западными партнерами" — надо полагать США".

Напомним, экспертспрогнозировал, кто получит санкции вслед за Медведчуком. Среди кандидатов такие фамилии: Коломойский, Порошенко, Фирташ. 


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