Рада поддержала новую инициативу: как теперь военные смогут распоряжаться деньгами

Украинский парламент принял в целом закон, который предоставляет украинским военным право самостоятельно определять членов семьи, которым будут производиться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Выплаты военным. Фото из открытых источников

Парламентарий отметил, что данную инициативу поддержал 301 его коллега.

Согласно тексту закона №11407, опубликованному на сайте парламента, военнослужащий будет иметь право составить в письменной форме личное распоряжение на случай попадания его в плен или пропажи без вести, кому будет поступать денежное довольствие.

В случае отсутствия такого распоряжения средства будут выплачиваться равными долями жене (мужу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста), родителям (кроме детей, родителей и других лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были восстановлены).

Во вторую очередь при отсутствии распоряжения выплаты предусмотрены совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, в общем размере, не превышающем 20% денежного довольствия военнослужащего.

В законе прописано, что действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен или самовольно покинувших воинскую часть.

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