Рада отменила независимость НАБУ и САП: что это значит, какие будут последствия

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Действительно, как говорят, НАБУ и САП теперь фактически стали зависимыми от Генпрокурора, а значит и от власти? Как это может сказаться на наших отношениях с западными партнерами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

Процессы, касающиеся вхождения Украины в ЕС, могут быть замедлены

Политтехнолог Виктор Таран отметил, что кто бы что ни говорил и как бы ни манипулировал, нужно всегда смотреть на документ, а документ, который принял сегодня парламент, предусматривает, что генеральный прокурор теперь будет иметь право потребовать любое производство НАБУ и передать его на рассмотрение другому прокурору.

"Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда НАБУ становится подотчетным и подконтрольным генпрокурору. По факту единственный независимый антикоррупционный орган, занимавшийся борьбой с коррупцией, таким перестает быть. Мы теперь потеряли баланс между правоохранительными органами, созданный после Революции достоинства. С тех пор у нас был независимый антикоррупционный орган, расследовавший топ-коррупцию. И благодаря этому у нас были довольно хорошие результаты. Поэтому действительно НАБУ и САП лишились своей независимости", – прокомментировал эксперт.

Что касается дальнейших отношений с западными партнерами, то Виктор Таран советует открыть документ, который называется Соглашением об ассоциации с ЕС.

" Это первый крупный пакет документов, подписанный между Украиной и Европейским Союзом в далеком 2010 году. Именно в нем предполагалось создание независимого институционного органа, который должен бороться с топ-коррупцией. То есть, условно говоря, прокуратура должна была осуществлять только общий надзор. Учитывая, что тогда был 2010 год и Янукович не очень хотел это делать, дело удалось сдвинуться с места только после Революции достоинства в 2014 году, когда такой орган и создали. Это было Национальное антикоррупционное бюро. И затем в 2015 году так же была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура. Я напомню, что это было одно из ключевых требований в рамках Соглашения об ассоциации, и это требование было одним из главных для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, который мы получили в 2017 году. Это очень важно! Тогда при Петре Порошенко все это было реализовано. Что имеем сейчас? Мы этот маячок ликвидировали. Потому что без независимого антикоррупционного органа возникает вопрос – будет ли безвиз? Тем скептикам, которые говорят, что это невозможно и ЕС свое решение не пересмотрит, я советую посмотреть на Грузию", – отметил Виктор Таран.

Политтехнолог продолжает, на днях Европейская комиссия четко заявила грузинским властям, что либо они до 1 сентября вернут назад все демократические реформы, которые проводились при Саакашвили, либо с 1 сентября начнется процесс отмены безвиза.

"Означает ли это для нас, чтобы безвиз тоже могут отменить в ближайшее время? Думаю, что нет. Но, скорее всего, все остальные процессы, касающиеся вхождения Украины в Европейский Союз, будут притормозиться, потому что первый кластер, который мы должны открывать, называется – Верховенство права и сейчас мы его четко, будто в десяточку, ломаем. Уместно будет вспомнить заявление канцлера Германии Мерца, недавно заявившее, что, по его мнению, Украина вступит в ЕС не ранее 2034 года. Если кто-то сказал, что это заявление – это скептический сценарий, то теперь я считаю, что это может быть даже оптимистическим сценарием для Украины. Поэтому пока не поздно я призываю Владимира Зеленского наложить вето на этот законопроект", – подчеркнул Виктор Таран.

Треугольник НАБУ-САП-ВАКС поставил себя над Конституцией Украины

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко так прокомментировал ситуацию:

"Наконец-то в Верховной Раде отреагировали на тех, кто потерял связь с реальностью. Потому что этот треугольник НАБУ-САП-ВАКС поставил себя над Конституцией Украины, над всеми законами, над народом Украины. То есть, они в своей безнаказанности просто обалдели, как наркоманы, от передоза. И потому вчерашний и сегодняшний результат показал действительно их гнилую натуру. Потому что сколько адвокаты не говорили о нарушениях, которые происходили со стороны НАБУ, САП, ВАКС, вчера было все как любят в НАБУ – лицом в пол в 6 утра, по детским вещам с автоматами и плевать на закон. Вспомним, как избивали адвокатов, вспомним о многочисленных нарушениях, о деле в Европейском суде по правам человека относительно вмешательства в деятельность защитников. А внутренний департамент НАБУ даже не реагировал на обращения, потому что не считал нужным".

Эксперт продолжает, потому то, что произошло сейчас в Верховной Раде, это справедливо. Власть давно должна была на это отреагировать.

"Тем более, не забывайте, что Высший антикоррупционный суд является специальным судом, создание которых напрямую запрещено Конституцией Украины. К тому же на содержание НАБУ и САП выделяются миллиарды, а они занимаются очковтирательством. Их функции может выполнять тоже самое ГБР, полиция. А по факту из НАБУ и САП сделали святую корову. А самое интересное, кто сделал? Шабунин, на котором нет, где ставить клейма. И то, что типа моральные авторитеты рассказывают, что происходит произвол и ликвидируют НАБУ, это откровенное преувеличение. Никто никого не ликвидирует. Просто их пытаются поставить в рамках закона", – отметил Сергей Войченко.

Адвокат добавляет, что те, кто критикует это решение Верховной Рады, видимо, не попадали в треугольник НАБУ-САП-ВАКС, как и не попадали туда их родственники или близкие.

"Они поняли бы, что такое, когда безосновательно устанавливают многомиллионные залоги, которые не предусмотрены никаким кодексом, когда детективы опускаются к торговле наркотиками. Все это говорит о том, что эта структура себя исчерпала. И поэтому сегодня есть абсолютный закономерный результат, который поддерживаю полностью и считаю, что решение этого вопроса давно назрело в обществе", – констатировал Сергей Войченко.

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