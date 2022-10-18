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Рада официально запустила распад РФ, признав одну из республик оккупированной

Таким образом Украина не признает оккупации Россией территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным

сегодня, 15:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Верховная Рада Украины практически единогласно сегодня признала Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Рада официально запустила распад РФ, признав одну из республик оккупированной

Рада признала Ичкерию оккупированной Россией. Фото: GETTY IMAGES

"Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа", – отметил нардеп.

По его словам, за соответствующее постановление 8132 проголосовали – 287 нардепов.

Исходя из решения высшего законодательного органа Украины, теперь украинский народ не признает оккупации Россией территории Ичкерии и считает так называемые власти Чечни ставленниками Кремля и оккупационными.

Украинский парламент также обратился с призывом к государствам-членам ООН и международным организациям расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — парламент Эстонии поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Также издание "Комментарии" сообщало — основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск в очередной раз в этом месяце выступил с заявлениями о российско-украинской войне. В этот раз написал в Twitter, что если РФ встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее. О чем говорит столь пристальное внимание Маска к нашей ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/2705?fbclid=IwAR3I-Azy3xebCRgIjgAMjM6epVNhGEsBmLFRhh3N_0fKsCM_vTrlZDHA6mA
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