Рада официально запустила распад РФ, признав одну из республик оккупированной

Верховная Рада Украины практически единогласно сегодня признала Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Рада признала Ичкерию оккупированной Россией. Фото: GETTY IMAGES

"Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа", – отметил нардеп.

По его словам, за соответствующее постановление 8132 проголосовали – 287 нардепов.

Исходя из решения высшего законодательного органа Украины, теперь украинский народ не признает оккупации Россией территории Ичкерии и считает так называемые власти Чечни ставленниками Кремля и оккупационными.

Украинский парламент также обратился с призывом к государствам-членам ООН и международным организациям расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией.

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