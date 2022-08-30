Рада одобрила в первом чтении закон о медиа: нужен ли он нам – почему к нему такое внимание

Верховная Рада поддержала 30 августа в первом чтении скандальный законопроект №2693-д о медиа. Почему такие сложности с принятием этого евроинтеграционного закона? Нужен ли он нам? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Закон о медиа. Фото: из открытых источников

Телевизионных каналов станет меньше, и они будут более прозрачными

Политический консультант Александр Вербицкий уверен, что закон о медиа необходим Украине по разным причинам и с учетом разных точек зрения.

"Если у нас есть желание быть и жить в Европе, то необходимо начинать процесс вхождения, в том числе, в культуру европейского общения, – поясняет эксперт. – Она заключается в том, что никто не ограничивает свободу слова, но за каждое слово необходимо нести ответственность. И в части отсутствия ограничения свободы слова действуют нормы соблюдения общественной морали – начиная от независимости медиа, заканчивая этическими нормами в деятельности тех, кто формирует общественное мнение".

По словам Александра Вербицкого, нынешняя версия Закона "О медиа" предполагает, как формирование относительно независимых медиа (по источникам финансирования и определению конечных владельцев), так и установление определенных правил для всех (включая блогеров).

"На мой взгляд, это приведет к тому, что телевизионных каналов станет меньше, и они будут более прозрачными. Но, возможно, так только на первый взгляд. Ведь сейчас из-за широкомасштабной войны информационное пространство находится в стрессовом состоянии – с одной стороны и переживает очень тяжелое время с точки зрения финансирования – с другой", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что сегодня информация оперативнее распространяется через массовые каналы коммуникаций (интернет, мессенджеры), чем через традиционные всеукраинские (телевидение, радио). И эта тенденция, прогнозирует Александр Вербицкий, будет развиваться и далее. Причем не только у нас.

"Всё может закончиться тем, что Homo virtualis перестанет смотреть ТВ и слушать радио. И тогда нужен будет новый закон – "О защите морали и государственных интересов Украины в виртуальном информационном пространстве". Кстати, написанное выше уже подтверждено статистикой, говорящей о том, что жители страны получают большую часть интересующей их информации из сети", – отмечает эксперт.

По его мнению, призванное контролировать исполнение закона ведомство (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания) не отвечает критерию независимости, так как формируется на паритетных началах со стороны президента и парламента, что является анахронизмом. Такой подход, считает Александр Вербицкий, при декларируемой свободе медиа, больше характерен для авторитарных стран, нежели приемлем в демократическом обществе.

Эксперт отметил важные моменты предлагаемого проекта закона.

1. Он регулирует отношения, связанные с распространением массовой информации и определяет правовые основы деятельности субъектов медиа, равно как и правовые основы государственного управления и регулирования в данной сфере.

2. Деятельность в сфере медиа основывается на принципах свободы распространения и получения информации, а также свободы деятельности субъектов в сфере медиа, в том числе – свободного определения содержания информации и свободу хозяйственной деятельности.

3. Не допускается незаконное вмешательство в деятельность медиа органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, политических партий, собственников соответствующих субъектов и любых физических и юридических лиц.

4. Цензура в сфере медиа запрещается. Не допускается требование предварительного согласования сообщений и материалов, которые распространяются в медиа. Также, запрещается распространение материалов со стороны должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и политических партий.

"Если пункты 1-3 полностью отвечают свободе слова и независимости медиа пространства, то 4-й на практике не выполнялся никогда. И не будет исполняться впредь, – предупреждает Александр Вербицкий. – Суть в том, что чиновники в нашем государстве имеют разные статусы даже в разное время суток. Не говоря уже о проплаченной рекламе (различные поздравления с праздниками) или оплате СМИ из средств бюджета – за размещение информации о деятельности органов власти (так называемое освещение деятельности органов власти, что часто превращается в откровенную "джинсу")".

В отношении цензуры, продолжает эксперт, тоже есть вопросы. Особенно в военное время, когда информация, по логике вещей, должна поступать из единого центра, а не расходиться волнами, через неких спикеров и комментаторов. В некоторых случаях нынешний процесс насыщения общества новостями с фронта вредит самому фронту, подчеркивает Александр Вербицкий.

В остальном, констатирует он, закон пописывает отношение государства к информационному пространству – с точки зрения наведения элементарного порядка и не более того. Тем более, что далеко не все нормы любого закона у нас строго обязательны к исполнению.

"Почему проект и закон о медиа вызывали опасение? Наверное, потому, что и контролер – Нацсовет подчинен единственно президенту (по способу формирования и на 5 лет), и надзиратель (силовой блок) за исполнением закона. При этом всё тот же президент предлагает (своему парламенту) кандидатуры этого самого блока", – поясняет эксперт.

Новые процессы на медиарынке идут даже сейчас

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что такое пристальное внимание, в частности, со стороны оппозиционных фракций, которые не голосовали за данный законопроект, связано с остротой темы медиа в Украине.

"Есть определенные замечания, которые касаются четкости прописанных норм, – отмечает аналитик. – Но аргумент, который звучал от инициаторов данного документа, что ко второму чтению будут убраны некие спорные моменты. И я считаю, что они будут убраны".

Тема столь актуальная и резонансная, потому что вопрос медиа всегда был актуален в Украине, уверена Олеся Яхно.

"И до полномасштабного российского вторжения мы видели недоверие в сфере СМИ, которое было между властью и оппозицией. Мы наблюдали определенные процессы, связанные с телеканалами. Проверки, закрытие, открытие, отбор лицензий и так далее, – напоминает эксперт. – Наблюдаем это и сейчас, уже на фоне открытой войны с Россией. Тот же Ахметов объявил, что уходит в том объеме, как был ранее, с рынка медиа. Часть телеканалов, к примеру, Прямой и 5-й, убрали с единого марафона. То есть, какие-то процессы на этом рынке идут даже сейчас. И мне кажется, что внутриполитический контекст, медийный, который был связан с недоверием между разными политическими, бизнесовыми группами еще до полномасштабного вторжения, сейчас возвращается. Мы видим, что война – это надолго. И она не отменяет политических процессов, включая принятие необходимых законопроектов".

По мнению Олеси Яхно, учитывая важность вопроса медиа для Украины, а также недоверие в среде украинских политиков, определенная их часть ищет подвох в данном законопроекте. Не спрятана ли там какая-то норма, которая потом может позволить использовать данный закон (после его принятия, подписания и вступления в силу) против неких конкретных медиа или их собственников.

"Именно с этим я связываю стремление части фракций отправить этот законопроект на доработку еще в первом чтении (и взять на внесение правок больше времени). При этом каких-то сильных противоречий в тех замечаниях, которые есть, я не вижу, – говорит аналитик. – Не сомневаюсь, что данный законопроект будет принять. Ведь это является одним из условий, необходимых для оставления за Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Спикера парламента Стефанчук уверяет, что процедура голосования будет происходить с одновременным согласованием части требований Евросоюза к этому законопроекту. И привязка проекта закона о медиа к пакету документов, которые нужны как гарантия того, что Украина не утратит статус кандидата в члены ЕС, будет заставлять выставлять на первое место критерии, которые необходимы Евросоюзу. Это вселяет оптимизм и надежду, что даже если сейчас в законопроект заложены некие спорные моменты, к принятию в целом они будут убраны. Хорошо и то, что к данному документу будет приковано активное внимание. Это правильно. Он должен быть качественным, потому что в Украине высокий уровень конкуренции медиа. И таковым он должен оставаться".

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