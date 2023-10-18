Рада одобрила пожизненный финмониторинг для РЕРов: что это значит – какие подводные камни

Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября, приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Это было одно из требований МВФ и на пути Украины в Евросоюз. Теперь ТОП-чиновники страны будут иметь статус PEP (politically exposed persons, или политически значимые лица – обозначение лиц, наделенных важными государственными функциями, из-за чего они составляют более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению через свою должность и т. д.) не три года, а фактически пожизненно. Эксперты проанализировали это решение специально для издания "Комментарии".

Рада во втором чтении поддержала финмониторинг РЕРов. Фото: из открытых источников

Наши европейские партнеры напуганы той картинкой, которую сами себе нарисовали

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин относится к принятым законодательным изменениям негативно.

"Нигде в Европе нет такой нормы. Какое влияние на принятие политических решений, связанных с финансовыми вопросами, имеет человек, работавший, к примеру, замминистра 10-15 лет назад? Да, я согласен с трехлетним периодом активного мониторинга. И то в законе его сократили с трех лет до 12 месяцев. Ну, а убирать норму, что только в течение трех лет человек считается PEP – это абсолютно неверно, – считает эксперт. – Такие люди фактически навсегда попадают под мощнейшие банковские ограничения: усиленный финмониторинг, контроль за любыми финансовыми операциями не только этих людей, но и связанных с ними лиц (жены, дети, родители, родственники). Какой здравомыслящий человек, зная, что станет пожизненно PEP, пойдет работать на госслужбу?".

У нас, напоминает Олег Пендзин, так много говорится о необходимости подбора на госслужбу высококвалифицированных кадров, в идеале – имеющих прекрасное образование, опыт работы в бизнесе. И кто из них, задается вопросом эксперт, пойдет работать в госслужбу, если пребывание там даже ситуативно ставит на тебе клеймо на всю оставшуюся жизнь?

"С тобой же потом ни один контрагент работать не захочет, потому что сам автоматически попадет под контроль финмониторинга, – поясняет Олег Пендзин. – Такое впечатление, что наши европейские партнеры напуганы той картинкой, которую сами себе нарисовали – по поводу якобы зашкаливающей коррупции в Украине. При том, что коррупция существует в любых странах. В том числе в государствах ЕС – в той же Польше, Венгрии. Венграм вообще приостановили помощь из бюджета ЕС на 17 млрд евро потому что есть серьезные подозрения в коррупционных связях высшего руководства страны. Коррупционеров можно садить до конца жизни, даже казнить, как в Китае. Они не исчезнут. В цивилизованных странах, действительно, существует жесткий контроль за действующими чиновниками и на какой-то период после прекращения ими данного рода деятельности. Чтобы не давать им возможность обогащаться за счет государства. Но не до конца же жизни вводить такой контроль!".

Многие порядочные люди теперь не захотят идти во власть

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак называет принятый законопроект очень противоречивым. При этом не сомневается, что тот станет законом.

"Одно из категоричных требований ЕС к Украине – чтобы наши политически значимые фигуры получили статус PEP, государство контролировало их доходы и расходы не только в процессе их госслужбы, но и после. Казалось бы, правильный ход, что люди остаются под пристальным вниманием не только во время работы госслужащими или нардепом, но и после. Но тезис о пожизненном статусе PEP – ошибочное решение. Особенно в наших условиях, когда банки, финансовые компании и так перестраховываются. Нередко тем, кого относят к PEP, не открывают счет – или закрывают имеющийся. Они не могут нормально вести жизнь. Причем, не только они. Речь ведь и о членах их семей, близких родственников, которые также попадают под пристальный контроль", – акцентирует эксперт.

По его словам, не все чиновники продажны. Кто-то реально пришел делать реформы. Но теперь таких людей и их родных будет "догонять" этот закон. Они окажутся под пожизненным контролем. Захотят ли при таком раскладе новые люди идти во власть, брать на себя ответственность, проводить реформы?

"С моей точки зрения такая норма будет отталкивать людей от желания идти во власть. А нам ее однозначно нужно обновлять, ведь только так делается в демократических государствах. Мы же делаем шаг в совершенно иную сторону, – отмечает Тарас Козак. – В том же европейском законодательстве нет пожизненного статуса PEP. Он ограничивается и временем и возможностями. А у нас выглядит так, что если ты стал PEP, то даже бизнес-отношения с твоими родственниками – уже угроза".

Эксперт считает, что принят непродуманный документ. Причем, принят впопыхах, чтобы удовлетворить требования ЕС.

"А эти требования появились, потому что у нас – некачественные переговорщики. Вместо того, чтобы выписать сразу законопроект, который соотносился бы с европейскими стандартами, они сперва пытались "пропетлять", а потом, когда партнеры нас прижали, пришлось делать всё по максимуму, даже с перегибом, – поясняет Тарас Козак. – Прогнозирую, что через пару лет после вступления этого закона в действие, в него будут внесены изменения. Статус PEP не будет всеохватывающим и пожизненным, а станет зависеть от того, насколько высокий пост занимал этот человек. Но пару лет госслужащим придется потерпеть".

Человек, идя на госслужбу, до конца своих дней будет под прицелом соответствующих органов

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"С одной стороны, принятие этого закона является требованием МВФ, а также одним из условий для начала переговоров с Еврокомиссией касательно перспектив вступления Украины в ЕС. Такой себе "маячок", который открывает нам путь к очередному траншу и членству в Евросоюзе. С другой стороны, вызывает явное недоумение норма о пожизненном мониторинге лиц, когда-либо имевших статус PEP".

После означает, что человек, идя на госслужбу, до конца своих дней (независим от того, чем будет занимать потом) будет под прицелом соответствующих органов. Все его операции с банком, купля-продажа движимого и недвижимого имущества, весь образ жизни будет подвергаться мониторингу, подчеркивает эксперт.

"Молодой талантливый менеджер из какой-то коммерческой структуры вряд ли при таких условиях будет готов стать госслужащим. Фактически такая норма – барьер для граждан, готовых что-то делать не лично для себя, а для государства в целом", – констатирует Алексей Плотников.

В законе есть позитивные моменты, но и перегибов хватает

Владелец медиа-холдинга Комментарии Виктор Гольдский считает, что в законопроекте о ПЕП (public exposed person) есть позитивные моменты, но и перегибов хватает.

"Ну, какой пожизненный мониторинг?! Мы же не Северная Корея. Получается какая-то пожизненная презумпция виновности. Побыл депутатом, теперь ходи всю жизнь и оглядывайся. В Союзе была поговорка: "если вам кажется, что за вами следят, то вам не кажется". С другой стороны, таким образом будут отделены "рожденные плавать и рожденные летать". Если ты из бизнеса, всю жизнь делал деньги, ну вот, зачем тебе идти во власть?! Чтобы что? Понятно, что, если ты на базаре кофе наливал и тут тебе предложили позицию члена Набсовета государственной монополии с месячным окладом, как твой годовой доход, то ты срываешься и бежишь. При этом не забываешь кричать, что профессионалы из бизнеса не пойдут работать на государство, если этот проклятый закон о ПЕП будет действовать", – отметил Виктор Гольдский.

Он продолжает, если же человек сознательно выбрал путь служения народу и это его призвание, то никакой ПЕП его не смутит.

Из изменений, которые точно должны произойти после принятия закона о ПЕП Виктор Гольдский называет такие:

- власть станет стабильнее. Действительно, никто не пойдет на должность министра на полгода, чтобы потом за тобой всю жизнь следили. Поэтому политических потрясений будет меньше.

- повысятся оклады чиновников, поскольку правило "вот тебе ксива, остальное сам заработаешь" уже не работает.

- появятся институты повышения квалификации для чиновников, карьерные лестницы и критерии восхождения по ступенькам.

- политический бомонд станет монолитнее. Не будет никаких "новых лиц". Тут бы старых пристроить.

- да и экономия бюджетных средств какая! Чего стоит только одна реструктуризация одного ведомства, начиная от выплат компенсаций и заканчивая изготовлением новых вывесок и печатей.

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