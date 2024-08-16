Рада готовится запретить УПЦ МП: есть ли голоса в парламенте

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня проголосовал окончательные правки к законопроекту о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии агентству УНИАН сделал нардеп, член этого комитета Владимир Вятрович.

Запрет УПЦ МП. Фото из открытых источников

"Комитет поддержал правки к окончательной версии законопроекта, который поставит точку в существовании русской православной церкви и ее филиалов в Украине",- отметил он.

По его словам, на следующей неделе парламент Украины может уже окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

Вятрович напомнил, что согласно законопроекту, для того, чтобы признать ту или иную религиозную организацию такой, что является аффилированной с центром в России, необходимо, чтобы Государственная служба по этнополитике и свободе совести провела экспертизу и после выявления признаков влияния России данная религиозная организация еще имеет полгода для того, чтобы избавиться от этих признаков, разорвать эти организационные связи. Если этого не сделано, то соответственно эта Государственная служба подает иск в суд и судебным решением деятельность такой структуры, организации запрещается.

Также такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины. Вятрович подчеркнул, что решение суда может касаться всей церкви.

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