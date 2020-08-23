Рада готовится к очередной сессии: известен главный вопрос к рассмотрению

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Екатерина Белоброва
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной рады, которая начнется 1 сентября. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.
Заседание парламента 112 канал
Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября. "Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.
Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Совета. "Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он.
Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.
"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - обозначил глава парламента.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-нардеп Давид Жвания обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
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