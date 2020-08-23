Рада готовится к очередной сессии: известен главный вопрос к рассмотрению

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет ключевым вопросом очередной сессии Верховной рады, которая начнется 1 сентября. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.

Заседание парламента 112 канал

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября. "Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Совета. "Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он.

Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - обозначил глава парламента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-нардеп Давид Жвания обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!