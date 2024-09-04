Рада голосует за отставку министров: кого нардепы отказались увольнять

Верховная Рада Украины провалила голосование за отставку Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за данное решение проголосовали только 225 народных депутатов Украины.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По сообщению Ярослава Железняка, Коваль может перейти в Минагрополитики.

Также народные избранники не поддержали отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра Украины – министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Совет провалил увольнение Ирины Верещук с должности Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... Отчета не было и не предполагалось…", — написал Ярослав Железняк.

За данное решение проголосовали 214 народных депутатов Украины.

Отметим, в Верховную Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюска Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также появилась информация, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также планируют отправить в отставку. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в начале сентября минимум шесть министров написали заявления на увольнение. Как указывает народный депутат Давид Арахамия после увольнений и новых назначений более 50% штатной численности КМУ претерпевает изменения. Однако нардеп Андрей Осадчук считает, что смена министров не повлияет на эффективность работы правительства.