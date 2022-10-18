Признание Ичкерии, существенное увеличение госбюджета: какие решения приняла Рада – что важного

Верховная Рада Украины приняла 18 ноября ряд решений, о которых рассказал нардеп Ярослав Железняк. Какие из них кажутся наиболее значимыми – и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Украина продемонстрировала, что будет поддерживать любые центробежные движения на территории России

Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, рассуждает так:

"Очевидно, что среди принятых во вторник законопроектов в краткосрочной перспективе важнейшими являются изменения в государственный бюджет, где в очередной раз увеличено финансирование сил обороны (на 387 млрд грн). Однако, если говорить о мировоззренческих вещах, то интересна поддержка "Заявления ВРУ о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной российской федерацией и осуждении совершения геноцида чеченского народа". По сути, Украина продемонстрировала, что тоже может работать на российском поле и будет поддерживать любые центробежные движения на территории России".

По словам аналитика, сейчас такое решение ничего не меняет, однако подобный символический жест демонстрирует, что Украина будет поддерживать такие движения в дальнейшем: символически, а может быть, и не только.

"Это сигнал для всех представителей захваченных Россией народов, что победа Украины приведет к ослаблению российского центра – и даст им возможность самим решать свое будущее. Поэтому, несмотря на символизм такого решения и отсутствие какого-либо серьезного краткосрочного эффекта, можно приветствовать его принятие", – констатирует Андрей Сухарина.

Наиболее серьезная тема – это увеличение еще в этом году госбюджета на более чем 300 млрд грн

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко обращает внимание, что одиозный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар войны пытался создать временную следственную комиссию ВР касательно Госагентства лесных ресурсов Украины, Госагентства водных ресурсов и Госэкологической инспекции.

"То ли где-то не получил откатов, то ли еще в чём-то дело. Понятно, что там есть некие злоупотребления. Но, как говорится, не ко времени. И хорошо, что это – редкая инициатива, которая не набрал сегодня нужных голосов (поддержали всего 158 нардепов при 226 минимум необходимых)", – отмечает эксперт.

По его словам, было много технических вопросов – как те же постановления о предоставлении специальных полномочий для военно-гражданских администраций.

"Но были и реально мощные моменты. Очень позитивно воспринимаю заявление ВР о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной россиянами – с осуждением геноцида чеченского народа. Это запустит мощную информационную волну, которая накроет РФ, вызвав вой на болотах. Фактически, имеем заявление о признании Чеченского правительства в экзиле (в изгнании). И мы, похоже, стали первой страной, сделавшей такой шаг. Понятно, что никаких юридических последствий это пока не несет. Но это информационный повод, который будут обговариваться как в Европе, так и в России (особенно в Чечне). Тем самым мы ставим под сомнение суверенитет РФ, – поясняет Виктор Бобыренко. – Мол, у вас же там – нелегитимный Кадыров. Ко всему прочему. Это важный задел на будущее. И чеченцы, которые и так не особо рвутся на фронт, станут еще больше противиться отправке в Украину. За что там воевать? И за кого?".

Важным аналитик называет то, что более 300 нардепов проголосовали за присоединение Украины к Конвенции про экстрадиции, как и за внесение необходимых изменений касательно призыва на срочную службу и деятельности призывных комиссий во время военного положения.

"Но наиболее серьезная, как по мне, тема – это увеличение еще в этом году госбюджета на более чем 300 млрд грн. Понятно, что зарубежные партнеры готовы помогать нам и далее. Но сумма тут – просто громадная, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – И вряд ли нам дадут необходимые средства в виде безвозвратного гранта. Так что, думаю, мы будем опять выпускать облигации внутреннего госзайма и печатать гривны. Что чревато новым витком инфляции. При том, что ежемесячно на покрытие текущих трат бюджета нам необходимо 4,5 млрд долларов. А если у нас дефицит, который сейчас составляет около триллиона гривен, а при поддержанных переменах превысит 1,2 трлн. – это просто шокирующая сумма. Не представляю, за счет чего ее намерены перекрывать. Это печалька… Но закончу на приятном – нардепы поддержали решение о том, что для получения украинское гражданство нужно будет теперь сдавать экзамен по украинскому языку, истории и основам Конституции Украины".

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