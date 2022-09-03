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Законопроект будет изменяться с учетом рекомендаций Еврокомиссий и современных реалий. Об этом в своем сообщении в Фейсбуке отметила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

сегодня, 10:15
Автор:

Недилько Ксения
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Законопроект будет изменяться с учетом рекомендаций Еврокомиссий и современных реалий. Об этом в своем сообщении в Фейсбуке отметила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Принятие закона «О медиа» является одним из условий европейских партнеров

Елена Кондратюк. Фото из открытых источников

Чиновница разъяснила, в чем состоит суть резонансного законопроекта, и отметила, что Верховная Рада, общественность, медиасообщество, профильный комитет и ассоциации еще имеют достаточно времени и возможностей, чтобы привести содержание и суть этого законопроекта в большее соответствие требованиям времени.

"(Есть время – ред.) учесть рекомендации Еврокомиссии, учесть предварительные просчеты в защите национального информационного пространства от российского контента, предусмотреть возможность мгновенной и четкой реакции на любые антигосударственные инициативы и упорядочить конечно вопросы прозрачности – собственности, экономические модели, что приведет к укрепление и независимость деятельности медиа в Украине", – отметила Елена Кондратюк.

Она подчеркнула, что Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС и рекомендации Еврокомиссии по предоставлению нашей стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз требуют необходимости адаптации отечественного законодательства о медиа к европейским нормам и стандартам.

"Поэтому когда в политических дискуссиях мы слышим, что необходимость принятия закона "О медиа" является одним из условий европейских партнеров для евроинтеграции Украины – это соответствует действительности!", – написала Кондратюк.

Однако Евросоюз не требует от Украины принятия в этом законопроекте того, что не предусмотрено соответствующей директивой ЕС и мерами, направленными на преодоление чрезмерного влияния на медиа.

"Например, законопроект "О медиа" затрагивает вопрос избирательного процесса. В частности, очень дискуссионный порядок и формы предвыборной агитации. Это не требование Европейского Союза к закону "О медиа". Из законопроекта следует из-за поправок убрать все нормы, не имеющие никакого отношения к внедрению на практике закона "О медиа"", — написала чиновница.

В целом законопроект "О медиа" должен обязательно обеспечить надежную поддержку использования украинского языка в медиа. Должны быть сохранены четкие, понятные, реально работающие механизмы защиты национального культурного и информационного пространства от российского контента и влияния. Это требование общества, которое должно быть услышано и учтено Верховной Радой.

Проектом закона планируется сделать Нацсовет по телевидению и радиовещанию независимым медиа-регулятором, а также определить полномочия и формирование его состава, что не должно противоречить Конституции Украины.

"Необходимо обеспечить, по меньшей мере, парламентский контроль за деятельностью регулятора. Ценности свободы слова и медиа в Украине как ключевые достижения Независимости и Революции Достоинства должны иметь "страховку" от введения цензуры и "закручивания гаек". Независимость Нацсовета должна быть вместе с подотчетностью. О таких подходах к укреплению независимого регулятора говорится в Директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, если мы беспристрастно будем ее читать. В то же время мы понимаем, что Нацсовет должен иметь (особенно в условиях военного положения) все рычаги следить, контролировать и наказывать медиа за нарушения по вопросам национальной безопасности!", – отметила Кондратюк.

Напомним, что законопроект о медиа №2693-д был принят Верховной Радой в первом чтении. Накануне принятия закона народный депутат Владимир Вятрович сообщил на своей странице Фейсбук, что 34 народных депутата из пяти фракций и внефракционные обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа".



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