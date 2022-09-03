Принятие закона «О медиа» является одним из условий европейских партнеров

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Недилько Ксения
Законопроект
будет изменяться с учетом рекомендаций Еврокомиссий и современных реалий. Об
этом в своем сообщении в Фейсбуке отметила заместитель Председателя Верховной
Рады Украины Елена Кондратюк.
Елена Кондратюк. Фото из открытых источников
Чиновница
разъяснила, в чем состоит суть резонансного законопроекта, и отметила, что
Верховная Рада, общественность, медиасообщество, профильный комитет и
ассоциации еще имеют достаточно времени и возможностей, чтобы привести
содержание и суть этого законопроекта в большее соответствие требованиям
времени.
Она подчеркнула,
что Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС и рекомендации Еврокомиссии по
предоставлению нашей стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз требуют
необходимости адаптации отечественного законодательства о медиа к европейским
нормам и стандартам.
Однако Евросоюз
не требует от Украины принятия в этом законопроекте того, что не предусмотрено
соответствующей директивой ЕС и мерами, направленными на преодоление
чрезмерного влияния на медиа.
В целом
законопроект "О медиа" должен обязательно обеспечить надежную поддержку
использования украинского языка в медиа. Должны быть сохранены четкие,
понятные, реально работающие механизмы защиты национального культурного и
информационного пространства от российского контента и влияния. Это требование
общества, которое должно быть услышано и учтено Верховной Радой.
Проектом закона
планируется сделать Нацсовет по телевидению и радиовещанию независимым
медиа-регулятором, а также определить полномочия и формирование его состава,
что не должно противоречить Конституции Украины.
Напомним, что
законопроект о медиа №2693-д был принят Верховной Радой в первом чтении.
Накануне принятия закона народный депутат Владимир Вятрович сообщил на своей
странице Фейсбук, что 34 народных депутата из пяти фракций и внефракционные
обратились к спикеру Руслану Стефанчуку с призывом снять с ближайшего
пленарного заседания законопроект "О медиа".
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