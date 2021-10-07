Президенту надо напомнить, кто он такой, - Алексей Гончаренко

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Козлова Альбіна
Сейчас в парламенте с трибун выступают кандидаты на должность председателя парламента. Алексей Гончаренко отвечал на вопросы депутатов, что он будет делать на посту и каково его отношение к президенту. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
Народный депутат Алексей Гончаренко, фото из открытых источников
Между депутатами Александром Качуром и Алексеем Гончаренко началась словесная перепалка. В результате Гончаренко с трибуны сообщил, что места для оппонента в Раде, которой будет рулить, не найдется.
Александр Качура со своей стороны попросил время, чтобы ему позволили реплику.
Также кандидату на должность спикера задала вопрос Ирина Геращенко. Депутат спросила, что он сделает с креслом президента, когда его изберут. Нардеп добавила, что Гончаренко следует пригласить главу государства на свою передачу.
Ведь Владимир Зеленский сих пор не дал комментариев относительно Pandora Papers. Когда все таблоиды мира написали об оффшорах президента Украины. Президент не объяснил свою позицию относительно инцидента с председателем правления "Укрэксимбанка" и не прокомментировал ситуацию со своим кумом.
Нардеп добавил, что кресло — это не главное, а главное — что-то сделать в этом кресле. Ранее он сообщал, если его изберут коллеги, то он первым делом выбросит телефон, на который звонит глава государства.
Как сообщал портал "Комментарии", известно кто претендует на должность председателя Верховной Рады.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что реакция украинской власти на скандал, связанный с расследованием Рandora Papers, есть такой минимальной, сдержанной, потому что тема хотят заговорить, спустить на тормозах.
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