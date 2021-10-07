Президенту надо напомнить, кто он такой, - Алексей Гончаренко

Сейчас в парламенте с трибун выступают кандидаты на должность председателя парламента. Алексей Гончаренко отвечал на вопросы депутатов, что он будет делать на посту и каково его отношение к президенту. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Народный депутат Алексей Гончаренко, фото из открытых источников

Между депутатами Александром Качуром и Алексеем Гончаренко началась словесная перепалка. В результате Гончаренко с трибуны сообщил, что места для оппонента в Раде, которой будет рулить, не найдется.

"Друзья, подписывайтесь на мой You Tube, Telegram, Instagram, Tik Tok, потому что это важно. Там я общаюсь с людьми. Я считаю, что это правильно. "Гончаренко рулит" скоро переедет в Верховную Раду, я буду рулить так, что, слава богу, Качура, вам там места не найдется", — подчеркнул нардеп.

Александр Качура со своей стороны попросил время, чтобы ему позволили реплику.

"Спасибо, вижу, что вы сторонник "Квартала 95". Я хотел бы, чтобы вы поблагодарили "Партию регионов" за тот опыт, который она вам дала", — отметил Качура.

Также кандидату на должность спикера задала вопрос Ирина Геращенко. Депутат спросила, что он сделает с креслом президента, когда его изберут. Нардеп добавила, что Гончаренко следует пригласить главу государства на свою передачу.

Ведь Владимир Зеленский сих пор не дал комментариев относительно Pandora Papers. Когда все таблоиды мира написали об оффшорах президента Украины. Президент не объяснил свою позицию относительно инцидента с председателем правления "Укрэксимбанка" и не прокомментировал ситуацию со своим кумом.



"На самом деле впервые за всю историю президент спустился в сессионный зал, чтобы сказать мне, что ему не понравилось мое выступление. Это правда. Все еще впереди, это только начало было. Президенту нужно напомнить, кто он такой, потому что он потерялся в той теплой ванной. Пока он рассказывает о первенстве Украины, у нас безумная инфляция. У нас военным недоплачивают, не дают денег, которые они заработали. У нас не повышаются социальные стандарты, Украина имеет наихудший уровень вакцинации в мире!", — заявил Гончаренко.

Нардеп добавил, что кресло — это не главное, а главное — что-то сделать в этом кресле. Ранее он сообщал, если его изберут коллеги, то он первым делом выбросит телефон, на который звонит глава государства.

Как сообщал портал "Комментарии", известно кто претендует на должность председателя Верховной Рады.

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что реакция украинской власти на скандал, связанный с расследованием Рandora Papers, есть такой минимальной, сдержанной, потому что тема хотят заговорить, спустить на тормозах.

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