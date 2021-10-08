После сообщения Третьяковой из чата удалились 15 нардепов, - Качура

Александр Качура высказался за наказание Третьяковой, фото UATV

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, как он относится к высказыванию Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Нардеп подтвердил, что сейчас вопрос отстранения Третьяковой от участия в заседаниях парламента на пять дней и лишения ее должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов внутри фракции обсуждается. Также он сообщил, что члены фракции говорят, что надо ее снимать с должности, а может и вообще исключать из фракции. Однако окончательное решение будет принято на заседании фракции.

Политик рассказал, что после скандального сообщения Третьяковой в рабочем чате, он и еще 15 коллег удалились из этого чата, потому что если такое в чате начинают писать, то в принципе он не нужен. Фамилии этих партийцев Качура не называет, как и тех, кто поддержал скандальную депутатку.

Народный избранник выразил свое отношение к тому, что происходит в Раде и подчеркнул, что в настоящее время "слуги народа" должны думать не о рейтинге партии, не о своей злости на покойного политического оппонента, а о том, как после таких заявлений смотреть людям в глаза.



"При всем уважении к Галине Третьяковой, но здесь надо о человеческих ценностях каких-то говорить. Это уже выходит за какие-то рамки и это уже аморально. Самое плохое в том, что некоторые люди убеждены, что они все правильно сказали. Есть те, кто поддержали (мысль Третьяковой — ред.), но это будет некорректно, когда я начну их фамилии называть. Когда речь идет о человеческих жизнях, то разделять людей на политических оппонентов и друзей неправильно. Вообще, по отношению к любому человеку, такое писать — это совершенно ненормально. Как бы там ни было (речь идет о конфликтах между Поляковым и Третьяковой — ред.), но обсуждать какие-то внутренние распри в такой ситуации некорректно", — отметил нардеп.

Кроме того, Качура добавил, что, по его мнению, точка зрения большинства фракции — жесткое реагирование на такие слова и тем более это точно не может обойтись извинением. Потому что у Полякова есть семья, родители и это для них огромная трагедия.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению политика, Третьякова и вообще не достойна быть народным депутатом Украины.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!