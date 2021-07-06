Попытка дискредитировать Рудык американским паспортом, только укрепит прозападный электорат партии Голос - эксперт

Политолог Алексей Голобуцкий проанализировал ситуацию с главой партии "Голос" изданию "Комментарии".

Алексей Голобуцкий, фото из открытых источников

"В медиа раскручивают историю с отрывком передачи, где обсуждается тема наличия паспорта США у Киры Рудык. Хотя никаких реальных доказательств, подтверждающих его наличие нет, истории пытаются придать негативную коннотацию. Стоит отметить, что дискредитировать этим руководительницу партии Голос не получится в силу того, что ее электорат ориентирован на Запад", — завил он.

Также политолог считает, что при определённых обстоятельствах история может принести политические дивиденды.

"Для украинцев ориентированных на США — наличие американского паспорта у политиков не является проблемой, чего, безусловно, не скажешь про подданство РФ. Более того, Кабмин нарабатывает законопроект, который разрешит иметь двойное гражданство ЕС или США. Допускаю, что для части электората Голоса история будет иметь мобилизующий характер", — резюмировал Голобуцкий.

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