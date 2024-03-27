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Получишь "бронь" от мобилизации, если имеешь зарплату от 35 тысяч: отклонил ли Комитет эту правку

Нардеп Игорь Копытин подчеркнул, что принцип "войны для бедных" "недопустим"

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей
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Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Совета по национальной безопасности, обороне и разведке. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

Получишь "бронь" от мобилизации, если имеешь зарплату от 35 тысяч: отклонил ли Комитет эту правку

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий рассказал, что были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!", — подчеркнул нардеп.

При этом Копытин отметил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение. И есть вероятность того, что в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет и тогда все зависит от голосования нардепов непосредственно в зале парламента.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети быстро разлетелся комментарий экс-спикера парламента, нардепа Дмитрия Разумков о том, что в новом законопроекте о мобилизации есть норма о призыве людей с 18 лет. В то же время, нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский это возразил. Он подчеркнул, что новый законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы. Однако соискателей образования не будут призывать до 25 лет.

Также издание "Комментарии" сообщало – как нужно менять подход с мобилизацией: что может повлиять на мнение украинцев.




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