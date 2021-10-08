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Политолог: на Банковой передумали с назначением Стефанчука на спикера ВР, есть новый претендент

В Офисе президента хотят видеть теперь главой ВР Корниенко

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой фактически в последний момент засомневались в кандидатуре Руслана Стефанчука, которого называли единственным претедентом занять кресло спикера Верховной Рады. Именно потому голосование с четверга перенесли на пятницу, чтобы еще все обдумать. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook озвучил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Политолог: на Банковой передумали с назначением Стефанчука на спикера ВР, есть новый претендент

Руслан Стефанчук Фото: пресс-служба Верховной Рады/Facebook

Политолог рассказывает, рассмотрение вопроса о назначении нового главы Верховной Рады могли с легкостью провести вчера в четверг, но перенесли на пятницу. Речь о голосовании за Руслана Стефанчука, о чем большинство определилось еще в Трускавце. Как отметила председательствующая на заседании парламента Елена Кондратюк голосование было перенесено на пятницу, потому что "на голосование рано еще ставить, у нас есть еще выступления от народных депутатов". 

Алексей Голобуцкий отмечает, по факту в Офисе президента усомнились в преданности Стефанчука. Возможно, в окружении Зеленского заподозрили вице-спикера в "формировании собственного политического имиджа". Возможно дали сутки, чтобы провести детальный анализ, еще раз все взвесить, дать шанс Стефанчуку доказать обратное. Но в эти же сутки внутри фракции власти пошли разговоры о шансах на назначение спикером другого человека – председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Политолог считает, что дыма без огня не бывает, следовательно, сам перенос голосования и такие разговоры о смене кандидатуры власти на пост спикера ВР просто так не возникли бы. По всей видимости в окружении Зеленского все-таки решили доверить кресло главы Верховной Рады именно Александру Корниенко. Не зря тот в последнее время начал проявлять медийную активность и все чаще говорить именно, как первый номер. Видимо, стать главной ВР он заслужил. 

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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4601151843281350
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