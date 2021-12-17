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Петр Порошенко сорвал прямой эфир телеканала "Рада" (ВИДЕО)

Гетманцев отметил, что телеканал "Рада" должен поблагодарить Порошенко за повышение рейтинга

сегодня, 00:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-президент страны, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в прямой эфир, который вел телеканал "Рада" в своей студии в помещении парламента.

Петр Порошенко сорвал прямой эфир телеканала "Рада" (ВИДЕО)

Политик сорвал эфир (фото из открытых источников)

Там в то время выступал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Между представителями разных политических сил, представленных в парламенте, произошла словесная перепалка. Нардеп от "Европейской солидарности" обвинил оппонентов, что на то, чтобы финансировать телеканал "Рада", были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков".

Экс-президент также подверг обвинениям Офис президента в том, что он препятствует деятельности нардепов. Затем Порошенко извинился перед зрителями и покинул помещение студии.

Эта проделка, которую совершил пятый президент, подняла волну ажиотажа в социальных сетях, пользователи которой взорвались сообщениями и комментариями в его адрес.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко вступился за украинских разведчиков. Украинский народ должен быть горд украинской разведкой, которая при очень сложных обстоятельствах продолжает профессионально выполнять свои обязанности. Именно поэтому украинские разведчики – это элита украинского войска. Как сообщает "Комментарии", об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Прямой", Петр Порошенко отметил, что тех людей, которые служат в разведке, невозможно мотивировать большими деньгами, положениями, наградами. Их главная мотивация – это преданность Родине, любовь к своему государству.


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Источник: https://www.facebook.com/100000228866062/videos/927259298167551/
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