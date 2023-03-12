Переименование РФ в Московию – вопрос не имиджевый – Потураев

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
По мнению народного депутата, председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, вопрос переименования Российской Федерации пока не просто имиджевый, он политически очень весомый, пишут "Комментарии".
Переименование РФ в Московию
На днях Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию страны-агрессорки, которая предусматривает изменение названия России в Московию. Глава государства отметил, что поднятый в петиции вопрос нуждается в тщательной проработке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его убеждению, изменение названия на "Московия" будет дополнительным аргументом для миллионов порабощенных жителей на этой территории задуматься о том, что никакие они не россияне.
По его словам, переименование – это наша политическая воля как украинской нации, и здесь нет никаких сложностей. Мы можем установить переходный период и постепенно переиздавать учебники, карты и т.д.
"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин считает страны-подписанты Варшавского договора законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как и Украину.
Как сообщал портал "Комментарии", между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора происходит внутреннее противостояние, а сам Владимир Путин, похоже, потерял контроль над информационным пространством в своей стране.
Читайте на портале "Комментарии" — последние две недели принесли армии РФ наибольшие потери в живой силе.
Обсуждения
Новости