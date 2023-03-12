Переименование РФ в Московию – вопрос не имиджевый – Потураев

По мнению народного депутата, председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, вопрос переименования Российской Федерации пока не просто имиджевый, он политически очень весомый, пишут "Комментарии".



Переименование РФ в Московию

На днях Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию страны-агрессорки, которая предусматривает изменение названия России в Московию. Глава государства отметил, что поднятый в петиции вопрос нуждается в тщательной проработке.

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"Я, безусловно, приветствую решение Президента обратиться к правительству, чтобы это предложение было тщательно проработано. Моя точка зрения как политолога базируется на том, что у нас есть все основания восстановить историческую справедливость и вернуть московитам то название, с которым они родились как государство, которым они гордились. Это государственное образование нам не стоит называть федерацией, потому что это империя, которая уничтожает культурное разнообразие у себя, а теперь пришла уничтожать нас, потому что мы отличаемся, мы отдельная культура, отдельная нация с отдельным языком и историей", — отметил политик.

По его убеждению, изменение названия на "Московия" будет дополнительным аргументом для миллионов порабощенных жителей на этой территории задуматься о том, что никакие они не россияне.

"Думаю, они и сами догадываются об этом, потому что у них уничтожается культура, язык, история. Речь идет и о татарах, и о якутах, и о бурятах, и о чукчах и т.д. Об этом уничтожении известно на уровне международных организаций, которые занимаются сохранением культурного и языкового разнообразия. Этим народам навязывается самоопределение, что они россияне, но на самом деле их превращают в манкуртов", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, переименование – это наша политическая воля как украинской нации, и здесь нет никаких сложностей. Мы можем установить переходный период и постепенно переиздавать учебники, карты и т.д.

"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин считает страны-подписанты Варшавского договора законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как и Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора происходит внутреннее противостояние, а сам Владимир Путин, похоже, потерял контроль над информационным пространством в своей стране.

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