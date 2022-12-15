Пенсионная реформа: можно ли внедрить обязательную накопительную систему, несмотря на войну

На рассмотрении Верховной Рады Украины законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" № 2683, предусматривающий установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет. Согласно ему, работодатели и наемные работники будут поровну платить: 1% размера заработной платы — в первый год введения второго уровня пенсионных накоплений, 1,5% — во второй, 2% — в третьи и последующие годы. Размер единого социального взноса будет оставаться неизменным. Сохранение средств человека будет гарантировано государством.

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"Комментарии" спросили экономистов, можно ли внедрять второй уровень пенсионной системы — обязательных накопительных пенсий — во время войны.

По мнению экономиста Олега Пендзина, эта реформа не ко времени.



“Вы, входя в накопительную систему, передаете свои деньги на 30 – 35 лет в управление с надеждой в результате получить какую-либо доплату к вашей пенсии. Это хорошо смотрится в стабильных экономиках, где инфляция не превышает 1% годовых. Сегодня в Украине инфляция составляет 28%. Какой сегодня финансовый инструмент, который позволит сохранить и умножить деньги?”, — спрашивает он.



Экономист приводит пример: государственные банки предлагают депозиты под 9% годовых, коммерческие – с высоким риском – дадут под 14-15%. Даже вложив деньги в государственные облигации под 14% годовых, ежегодно придется терять не менее 12 — 13% от реальной стоимости этих денег.



Иной точки зрения экономист Игорь Бураковский.



“Думаю, можно принимать [второй уровень], — рассуждает он. – Понятно, что в нынешних условиях к нему будет повышено внимание, будет много сломано копий. Но я сторонник того, что такие решения нужно принимать и начинать работу. Хотя много вопросов, продиктованных войной, нашими социально-экономическими проблемами”.



Вместе с тем, в проведении этой реформы многое зависит от политической воли, отмечает Бураковский.



“О кризисе в пенсионной системе говорили еще с начала украинской независимости. Эта проблема перезрела, ее нужно решать. Другой вопрос – связан с политической волей к принятию решения. Принятие решения по пенсионной реформе – непростой вопрос. Здесь много интересов", – констатирует экономист.







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