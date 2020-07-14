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Парламент ужесточит ответственность за угон авто

Законопроект предусматривает квалифицировать ответственность автоугонщика в зависимости от стоимости машины

сегодня, 14:23
Автор:

Екатерина Белоброва
Парламент ужесточит ответственность за угон авто

Сегодня на заседании Верховной Рады парламентарии поддержали  законопроект № 3301 "О внесении изменений уголовный кодекс относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством". Об этом передает "112 канал".

Проектом предусматривается внесение изменений в ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), 290 ("Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства") УК Украины и ст. 250 ("Проведение негласного следственного (розыскного) действия до вынесения постановления следственного судьи") Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нардепы предлагают заменить в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах", тем самым определив квалифицирующим признаком стоимость автомобильного транспорта.

Значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 тыс. 100 до 262 тыс. 750 грн), а крупным размером - более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 тыс. 750 грн).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рада поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.


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