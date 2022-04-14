Парламент назначил нового министра экологии: подробности

В Верховной Раде сегодня, 14 апреля, утвердили новое должностное лицо — министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Главой экологического министерства стал Руслан Стрелец.

Роман Стрелец (фото: министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины)

Об этом в социальных сетях сообщает народный избранник — представитель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За это кадровое решение отдали голоса 285 представителей парламента.

Важно, что новый чиновник — Руслан Стрелец родом из города Днепр. Предварительно он занимал должность заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Также будущий министр 12 лет работал на государственной службе Днепропетровской облгосадминистрации.

К слову, еще раньше народные избранники уволили с должности предыдущего руководителя экологического министерства Романа Абрамовского. За увольнение его с должности отдали свои голоса 322 парламентария.

При этом руководитель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что главный недостаток в работе экс-министра – это "коррумпированность экоинспекции в регионах".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Депутат британского парламента Тобиас Элвуд выступил в Верховной Раде: о чем говорил.

Тобиас Элвуд, глава комитета по обороне и депутат британского парламента прибыл с визитом в Киев и посетил Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии.

Британский политик приехал, чтобы встретиться с украинскими властями и оппозицией. Тобиас Элвуд полностью поддерживает инициированное нардепами постановление об "обеспечении закрытого неба для нашей страны от возможных атак с воздуха от России", добавила депутат и глава партии "Голос" Кира Рудык.

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