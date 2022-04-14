Парламент назначил нового министра экологии: подробности

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Лиля Воробьева
В Верховной Раде сегодня, 14 апреля, утвердили новое должностное лицо — министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Главой экологического министерства стал Руслан Стрелец.
Роман Стрелец (фото: министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины)
Об этом в социальных сетях сообщает народный избранник — представитель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За это кадровое решение отдали голоса 285 представителей парламента.
Важно, что новый чиновник — Руслан Стрелец родом из города Днепр. Предварительно он занимал должность заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Также будущий министр 12 лет работал на государственной службе Днепропетровской облгосадминистрации.
К слову, еще раньше народные избранники уволили с должности предыдущего руководителя экологического министерства Романа Абрамовского. За увольнение его с должности отдали свои голоса 322 парламентария.
При этом руководитель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что главный недостаток в работе экс-министра – это "коррумпированность экоинспекции в регионах".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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