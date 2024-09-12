Парень в центре Киева заявил, что его избил нардеп: что говорит полиция (ВИДЕО)

12 сентября в центре Киева произошел инцидент, в котором, по словам потерпевшего, его ударил народный депутат Украины. Правоохранители получили сообщение об избиении и выясняют обстоятельства происшествия.

Олександр Куницький (фото з відкритих джерел)

Как сообщает полиция Киева, потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Александр Куницкий. Инцидент произошел после того, как нардеп якобы дал "подсрочнику" парню на самокате.

"Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы", — сообщили в полиции.



Заявление об избиении зарегистрировано, потерпевший находится в Печерском управлении полиции и продолжается проверка.

По информации РБК-Украина, речь идет о нардепе Александре Куницком.

Известно, что ранее в соцсети появились сообщения о том, что нардеп Куницкий в центре Киева "дал подсрочника" парню на самокате.

Видео распространяющегося в соцсетях инцидента зафиксировало момент общения потерпевшего с полицейскими и показ депутата Куницкого, который продемонстрировал свое удостоверение копам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Киеве ночью избили военного митрополита . Сегодня ночью неизвестные избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, прибывшего в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Об этом первым в своем телеграмм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. По словам Климента, по приезду в Киев около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!"