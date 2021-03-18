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Отрасль земельных отношений: почему парламент задерживает рассмотрение поправок к закону

Законопроект №2194 попал "под удар" популистского поправочного спама

сегодня, 14:05
Автор:

Елизавета Черных

Верховная Рада в течение всего пленарного заседания в среду, 17 марта, рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в отрасли земельных отношений, из которых прошла меньше 400. Судя по всему, продолжение следует, ведь к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Почему земельные вопросы так медленно продвигаются в парламенте? Кому это может быть выгодно?

Отрасль земельных отношений: почему парламент задерживает рассмотрение поправок к закону

Отрасль земельных отношений: почему парламент задерживает рассмотрение поправок к закону - фото из открытых источников

На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен:

"Законопроект №2194 попал под удар популистского поправочного спама. Согласно процедуре, на каждую представленную правку депутату должны предоставить выступление на 1 мин. Вот эти выступления и используют оппозиционные силы, при этом докладывают не по существу поданной правки, а о других общих вещах — оттачивают ораторское мастерство, так сказать. Из почти 3100 представленных поправок было отклонено профильным комитетом при подготовке текста ко второму чтению около 2400 поправок. Большинство из них абсурдны, не касаются сути законопроекта и пытаются внести изменения в уже принятые положения относительно оборота с/х земель . Затягивание рассмотрения является возможностью для оппозиционных сил спекулировать на популистской теме земли и зарабатывать политические дивиденды", — рассказал эксперт.

Напомним, что депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко напомнил, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Много обещаний под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе. Об этом читайте подробнее в нашем материале.


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Источник: https://comments.ua/
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