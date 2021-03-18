Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
57905.76
ETH/USD
1794.80
LTC/USD
202.81
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Верховная Рада в течение всего пленарного заседания в среду, 17 марта, рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в отрасли земельных отношений, из которых прошла меньше 400. Судя по всему, продолжение следует, ведь к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Почему земельные вопросы так медленно продвигаются в парламенте? Кому это может быть выгодно?
Отрасль земельных отношений: почему парламент задерживает рассмотрение поправок к закону - фото из открытых источников
На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен:
Напомним, что депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко напомнил, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Много обещаний под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе. Об этом читайте подробнее в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости