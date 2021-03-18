Верховная Рада в течение всего пленарного заседания в среду, 17 марта, рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в отрасли земельных отношений, из которых прошла меньше 400. Судя по всему, продолжение следует, ведь к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Почему земельные вопросы так медленно продвигаются в парламенте? Кому это может быть выгодно?

Отрасль земельных отношений: почему парламент задерживает рассмотрение поправок к закону - фото из открытых источников

На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен:

"Законопроект №2194 попал под удар популистского поправочного спама. Согласно процедуре, на каждую представленную правку депутату должны предоставить выступление на 1 мин. Вот эти выступления и используют оппозиционные силы, при этом докладывают не по существу поданной правки, а о других общих вещах — оттачивают ораторское мастерство, так сказать. И з почти 3100 представленных поправок было отклонено профильным комитетом при подготовке текста ко второму чтению около 2400 поправок. Большинство из них абсурдны, не касаются сути законопроекта и пытаются внести изменения в уже принятые положения относительно оборота с/х земель . Затягивание рассмотрения является возможностью для оппозиционных сил спекулировать на популистской теме земли и зарабатывать политические дивиденды", — рассказал эксперт.

Напомним, что депутат Верховной Рады VIII, IX созывов, заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко напомнил, что в марте прошлого года Верховная Рада "дожала" принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этим законом отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения и введен так называемый рынок земли. Много обещаний под это были розданы, одно из которых — инвестиционный бум в аграрном секторе. Об этом читайте подробнее в нашем материале.

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