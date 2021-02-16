Оружие в Украине: какие риски несет новый законопроект

Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" (об оружии). Почему его нужно (не нужно) принимать? Какие риски несет данный проект? В каких странах подобное разрешено – и почему это может сработать (не сработать) в Украине? "Комментарии" разобрались в ситуации вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"На руках у нашего населения находится уже немало легального охотничьего оружия"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает: "Принятия закона об оружии — с усилением контроля и новыми ограничениями по легальному оружию, требует от нас, прежде всего, Евросоюз. От стран-членов, а также от кандидатов и партнеров требуется имплементировать европейские директивы, которые вводят электронный реестр оружия и его владельцев, ограничивают емкость магазинов".

Также, по словам Игоря Романенко, за принятие закона об оружии выступает МВД, желая существенно усилить контроль за оборотом оружия в стране.

"На руках у нашего населения находится уже немало легального охотничьего оружия. По некоторым подсчетам, более 1,5 млн стволов. Его не нужно легализировать, потому что оно состоит на учете в разрешительной системе, приобретено владельцами законным путем. А вот насчет нелегального оружия… К сожалению, ни в одном из законопроектов нет даже упоминания об этой проблеме, не говоря уж о предложениях и мероприятиях по ее разрешению. Так же с холодным оружием, которое законопроекты оставили без внимания", — отмечает генерал.

По его словам, проблема самозащиты не имеет прямого отношения к закону об обороте оружия, или других товаров с ограничениями потребления. Это — совсем о другом. Ведь оружие можно применять не только для самозащиты; а самозащититься можно не только с огнестрельным оружием.

"Между тем, как сейчас, так и после принятия закона, попытки защитить не жизнь, а именно имущество от вора с применением оружия — приведет к уголовному делу на владельца оружия. И — с большой вероятностью — к тюремному заключению. Логика Уголовного Кодекса такова: калечить или убивать соотечественника за нанесенный им материальный ущерб вы не имеете права. Ограничено это разрешается только для предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью. Да и то — без превышения пределов необходимой обороны", — поясняет Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что применение оружия для самозащиты в проекте 4335 прописано, определено и регламентировано. Возможно, не идеально, но – это есть.

"До этого мы не имели законной возможности приобретать и использовать оружие именно с целью защиты. Покупали как охотничье. Хотя среди владельцев оружия охотников не так уж и много, — отмечает генерал. — В проекте 4335 ношение и самозащита вынесены за рамки закона. В огромного количестве европейских стран владение и ношение оружия — это совершенно разные лицензии. Владеть можно без вопросов, а вот носить с собой готовым к применению — только в случае реально обоснованной потребности или угрозы. На это разрешение предоставляется отдельно".

С оружием ведь можно не только самообороняться. С ним охотятся, тренируются, соревнуются, защищают Родину. Для всего этого ежедневное ношение заряженного пистолета по городу не нужно.

"С другой стороны, огромное количество людей сейчас покупает оружие, с целью именно защиты своего дома. И не ходит по городу с заряженной "помпой" или АКМ под мышкой",- отмечает Игорь Романенко.

Он обращает внимание, что в законе различают ношение и транспортировку оружия. При транспортировке оружие разряжено, находится в чехле или кейсе. В таком состоянии его можно возить туда, куда вам нужно.

"Кстати, в Германии, например, если вы транспортируете ваше законное оружие, полицейский имеет право поинтересоваться, с какой целью и куда именно. И может даже попросить подтвердить ваши слова", — делится генерал.

Предложенный у нас законопроект призван усилить контроль за тем, чтобы легальная оружие попадало в руки только законопослушных и ответственных граждан.

"За пьянку за рулем, за домашнее насилие, за злостное неповиновение полиции, за хулиганство — разрешение на оружие действительно будут отменять. А также, например, за ношение георгиевской ленты. Большинство перечисленных статей админкодекса не несут проблем для нормальных владельцев оружия", — говорит Игорь Романенко.

Он напоминает, что авторами законопроекта являются 43 народных депутата Украины. А текст документа более 1 года обсуждался на комитете, и согласовывался не только с МВД, а еще с множеством других инстанций, в том числе европейских.

"В нем есть значительные улучшения: введение электронного реестра; упрощение процедуры приобретения, регистрации и перерегистрации оружия; продление разрешения раз в 5 лет, легализация релоадинга (процесс снаряжения патронов для огнестрельного нарезного оружия или патронов для дробовика путем сборки отдельных компонентов — гильзы, капсуля, пороха и пули — а не покупки полностью собранных заводских боеприпасов – ред.); возможность владеть и практиковаться с собственной короткоствольным огнестрельным оружием; использование оружия для самозащиты и многое другое", — отмечает генерал.

По его мнению, сейчас украинцам в оружейном вопросе разрешено значительно больше, чем, к примеру, гражданам Великобритании.

"Более того, в этих 30 лет украинцам разрешалось всё больше и больше. И почти ничего, что было разрешено, не возбранялось. Потому что есть люди, которые этому искренне способствуют, — считает Игорь Романенко. — А вот закон — это уже гораздо серьезнее. Один раз его примут — в том виде, к которому доведут депутаты. И больше рассматривать много лет не будут. А для каких-либо поправок, даже просто исправление механических ошибок, нужно будет голоса 226 народных депутатов. А перед тем — проект, согласования, комитеты – всё то, что происходит сейчас. Короче говоря: что-то исправить в законе после его подписания будет уже очень трудно! Кроме того, депутаты могут внести в закон за любое нарушение с оружием — уголовную ответственность. Даже за просроченное разрешение. Даже за рюмку водки, выпитой после охоты, когда оружие уже давно в чехле в багажнике. Даже за подброшенный в машину или в карман патрончик армейского образца. И всего остального тоже. Угроза, призрачно нависающая над законопослушными владельцами оружия при рассмотрении таких проектов, — вполне реальна. На кон поставлено немало. Но, так или иначе, ситуация с оружием в стране требует решения — перевода ее в законодательное поле!"

"Украина не готова к подобным шагам"

Политический эксперт Денис Гороховский, комментируя "закон об оружии", высказал мнение, что на сегодняшний день Украина не готова к подобным шагам.

"Данная норма, в первую очередь, поможет вооружиться не рядовым гражданам, а легализовать собственный арсенал полукриминальным военизированным формированиям, которые себя позиционируют как праворадикалы. На данный момент из легального оружия они себе могут позволить лишь травматическое, которое получают как якобы сотрудники СМИ. При этом, данная группа не стесняется использовать подобное оружие во время стычек на акциях или же других конфликтных ситуациях", — подчеркивает Денис Гороховский.

Он уверен, что если Верховная Рада разрешит свободное владение короткоствольным оружием, то, в первую очередь, она вооружит именно эту группу населения.

Напомним, Байден намерен ужесточить законы об оружии в США.

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