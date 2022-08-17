Новые решения Рады: как принятые законопроекты повлияют на жизнь украинцев и почему

Верховная Рада провела очередное пленарное заседание 16 августа. Какие из принятых (и не принятых) решений наиболее интересны – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Что действительно думает избиратель, народных избранников интересует два раза – в момент избрания и переизбрания

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что если бы наш парламент не работал пару месяцев, то никто бы этого и не заметил. Но так получилось, отмечает он, что парламенту нужно что-то делать – и поэтому он предлагает народу свои голосования как результат общественного мнения.

"Что действительно думает избиратель, народных избранников интересует два раза – в момент избрания и переизбрания. Остальное время народные депутаты голосуют (или не голосуют) за довольно странные вещи", – отмечает эксперт.

Среди таких он называет поддержанный 16 августа законопроект №5159 ("Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки").

"Исходя из названия, можно понять, что экологическая оценка может быть как стратегическая, так и другая. И, действительно, исходя из норм Закона (2017 г.) "Об оценке влияния на окружающую среду" (ст. 22) слова "государственная, общественная и другая экологическая экспертиза" заменены словами "оценка влияния на окружающую среду". То есть общественная экспертиза уже не интересна никому? Новый закон – это игра слов и понятий", – уверен эксперт.

Заказчиком стратегической оценки, продолжает он, может быть орган исполнительной власти или орган местного самоуправления "который ответственен за разработку документов государственного планирования и осуществляет общее руководство и контроль за их выполнением, или другой определенный законодательством заказчик документов государственного планирования".

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что "Проект Закона не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности".

"Основа законодательной инициативы – гармонизация с законодательством ЕС. Но мы должны понимать и то, что сама по себе оценка будет проводиться касательно рисков возникновения негативного воздействия на окружающую среду, или при разработке (планировании разработки) полезных ископаемых. И то и другое находится на территориях ОТГ, то есть того же местного самоуправления, – напоминает политконсультант. – Так как можно расценить пассажи законодателей о том, что Проект Закона "…не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин?". Может, всё проще? Закон создан для того, чтобы Госэкоинспекция получала дополнительные поступления в виде штрафов?".

Непрозрачным считает Александр Вербицкий и законопроект №6537 ("Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" об упрощении организации и проведении процедур закупок за счет средств бюджетов местного самоуправления").

"Может, кому-то будет странно это читать, но сегодня нет необходимости в старой системе надзора за использованием средств на уровне местного самоуправления. Потому что на местах существует двойная власть ВГА – ОТГ, которая заинтересована в решении проблем жителей. Над местным самоуправлением наблюдает еще и множество других структур, которые заинтересованы что-то найти… Поэтому упрощение проведения закупок можно назвать непрозрачной процедурой, но необходимой во время войны", – поясняет эксперт.

Законопроекты №7669 ("Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по использованию средств государственного дорожного фонда) и №7668 ("Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога") Александр Вербицкий относит к категории "тяни-толкай".

"Да, это законопроекты об акцизе на горючее, который должен был поднять его стоимость в случае принятия, но… Вопрос в том, что деньги от акциза планировалось направить на строительство дорог (сейчас исключительно на военные нужды), или ремонт и так далее. На голосование законопроект выносили два раза и не смогли поддержать. То же самое "но" находится в понимании простого факта несостоятельности автовладельцев платить больше за горючее – с одной стороны, и вероятных поступлений от экспорта зерна – с другой. А в перспективе есть еще и экспорт металла", – отмечает эксперт.

Вызывает у него вопросы и законопроект №6341 ("Проект Закона Украины об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности"). С принятием данного документа в каждом органе власти появится уполномоченный представитель координационного совета по вопросам украинской национальной и гражданской идентичности. В свою очередь, "специалист в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности – наемный работник или лицо, работающее по гражданско-правовому договору или на общественных началах, имеющий компетенцию по направлениям национально-патриотического, военно-патриотического воспитания и/или гражданского образования, функциональные обязанности которого включают вопросы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности".

"Вопрос к депутатам – "А где у нас готовят таких специалистов?". А ответ прост – в Негосударственных общественных организациях. Но речь идет не только о трудоустройстве общественных деятелей, – акцентирует Александр Вербицкий. – В государстве будет создана Национальная комиссии по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности как ЦОИВ (Центральный орган исполнительной власти)".

И финансирование всей структуры, продолжает эксперт, будут проходить за счет "сокращения финансирования других центральных органов исполнительной власти".

Кроме нового органа власти будет еще создан или предоставлен статус центрам – "центр утверждения украинской национальной и гражданской идентичности – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющей деятельность по реализации проектов в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, направленных на национально-патриотическое, военно-патриотическое воспитание и гражданское образование".

В принципе, всё нормально, так и должно быть, считает Александр Вербицкий. Необходимо создавать условия для развития культуры, патриотического воспитания и т.д. Но у эксперта создается впечатление, что политики вновь играют в свои игры.

"Почему так? Потому что текст законопроекта основывается на необходимости наличия в государстве титульного языка и культуры как основы патриотического воспитания, но не как основы государственной идеологии, – поясняет он. – Может так случиться, что скоро все должностные лица, перед принятием каждого решения, будут петь Гимн и "Ой у лузі червона калина". Наверное, ничего плохого в этом нет, кроме того, что есть время для работы, а есть для пения".

Все упомянутые законопроекты, отмечает Александр Вербицкий, прошли согласование научно-экспертной среды. Но некоторые из них, по его мнению, нуждаются в рассмотрении "в поле" — через экспертизу простых людей, там, где непосредственно существует опасность или крайне нужна помощь.

"Может, когда-то наши народные избранники будут в состоянии согласовывать свои действия с избирателями, заранее предлагая им участие в обсуждении будущих зак онов", – высказал надежду эксперт.

Власти пока не удается протолкнуть идею увеличения акциза для горючего

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник увидел в голосованиях Рады 16 августа тенденцию к уменьшению контроля общественности за тем, что будет делать власть.

"Речь, к примеру, об упрощении закупок для армии. Хоть это решение, возможно, имеет хороший бэкграунд, но есть опасения, что повторится ситуация, которая была вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения. Напомню, что тогда разрешили бесплатную растаможку авто, в результате чего некоторые открыли бизнес на ввозе "евроблях". В итоге решение, которое было аргументировано необходимостью завоза техники для военных, волонтеров, медиков, пришлось отменить с 1 июля", – отмечает политолог.

Вызывает у него обеспокоенность и законопроект, который изменяет правила сдачи в аренду государственного имущества.

"Опять же – упрощение, снижение контроля, – поясняет Николай Мельник. – Кабмин (автор законопроекта) поясняет это тем, что сейчас нет времени на долгую волокиту, нужно как быстрее сдавать всё, что можно сдать – всем, кто готов арендовать. В итоге мы рискуем получить ситуацию, когда правительство просто передаст госимущество исключительно людям, близким Офису президента".

Неприятным моментом эксперт считает то, что не были приняты изменения в госбюджет.

"Между тем, в армии прослеживаются задержки с зарплатой, денег на казначейском счету нет. Необходимо немедленно увеличивать соответствующие расходные статьи бюджета", – уверен Николай Мельник.

Он также отмечает, что власти пока не удается протолкнуть идею увеличения акциза для горючего (так называемое "100 евро за 1000 литров"). Однако думает, что вскоре ей это удастся.

"К сожалению, финансовой политикой страны сейчас руководит Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.), а он всегда выступает за увеличение налоговой нагрузки на бизнес. В то время как сейчас нужно наоборот либерализовать экономику и уменьшать давление, чтобы бизнес выжил", – считает эксперт.

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