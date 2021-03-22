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Главная Новости Политика рада Никаких ночных звонков и угроз: Рада приняла закон об этичном обращении коллекторов
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Никаких ночных звонков и угроз: Рада приняла закон об этичном обращении коллекторов

Это первый в Украине документ, который регулирует работу коллекторских компаний и кредитодателей

сегодня, 09:35
Автор:

Кириєнко Анна

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту потребителей при урегулировании вопроса касательно наличия просроченной задолженности. Отныне контролировать работу коллекторов будет Нацбанк.

Никаких ночных звонков и угроз: Рада приняла закон об этичном обращении коллекторов

Верховная Рада приняла законопроект о поведении коллекторов. Фото: strana.ua

В НБУ сообщают, что с принятием закона в Украине впервые появилось чёткое законодательное регулирование работы коллекторских компаний и кредитодателей во время урегулирования вопроса о наличии просроченной задолженности.

Сначала Национальный банк планирует создать Реестр коллекторских компаний. В нём должны зарегистрироваться все представители коллекторской сферы. По этим спискам и будет проводиться наблюдение.

Кроме того, теперь появятся правила и запреты, регулирующие поведение коллекторов. Они могут звонить и отправлять сообщения только в течение определённого времени в ограниченном количестве.

Во время первого телефонного разговора коллектор должен представиться и сообщить причину звонка.

Законопроект запрещает неэтичное поведение. Речь идёт о ночных звонках, угрозах, запугиваниях, звонках знакомым и родственникам с требованиями погасить кредит должника.

Отныне запрещается сбор личных данных о месте и графике работы, способе отдыха, информации из социальных сетей.

Если коллекторы не будут соблюдать этих требований, их ждут штрафы и исключение из Реестра коллекторских компаний. Незарегистрированные или же исключённые компании не смогут осуществлять свою деятельность.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Национальный банк Украины обновил курс валют. Эксперт рассказал, что будет с долларом на следующей неделе. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70219
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