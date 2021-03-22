Никаких ночных звонков и угроз: Рада приняла закон об этичном обращении коллекторов

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Кириєнко Анна
Верховная Рада Украины приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту потребителей при урегулировании вопроса касательно наличия просроченной задолженности. Отныне контролировать работу коллекторов будет Нацбанк.
Верховная Рада приняла законопроект о поведении коллекторов. Фото: strana.ua
В НБУ сообщают, что с принятием закона в Украине впервые появилось чёткое законодательное регулирование работы коллекторских компаний и кредитодателей во время урегулирования вопроса о наличии просроченной задолженности.
Сначала Национальный банк планирует создать Реестр коллекторских компаний. В нём должны зарегистрироваться все представители коллекторской сферы. По этим спискам и будет проводиться наблюдение.
Кроме того, теперь появятся правила и запреты, регулирующие поведение коллекторов. Они могут звонить и отправлять сообщения только в течение определённого времени в ограниченном количестве.
Во время первого телефонного разговора коллектор должен представиться и сообщить причину звонка.
Законопроект запрещает неэтичное поведение. Речь идёт о ночных звонках, угрозах, запугиваниях, звонках знакомым и родственникам с требованиями погасить кредит должника.
Отныне запрещается сбор личных данных о месте и графике работы, способе отдыха, информации из социальных сетей.
Если коллекторы не будут соблюдать этих требований, их ждут штрафы и исключение из Реестра коллекторских компаний. Незарегистрированные или же исключённые компании не смогут осуществлять свою деятельность.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Национальный банк Украины обновил курс валют. Эксперт рассказал, что будет с долларом на следующей неделе. Об этом читайте в нашем материале.
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