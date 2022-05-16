Нестор Шуфрич покинул Украину: что известно

Нардеп, прошедший в парламент от экс-пророссийской политической силы "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, покинул нашу страну.

Шуфрич покинул Украину (фото из открытых источников)

Об этом сказал глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук, проводя сегодня пресс-конференцию для СМИ.

Чиновник не разгласил деталей, лишь сообщил о том, что владеет информацией, что нардеп Нестор Шуфрич покинул Украину, пересек границу через КПП "Порубное". Сергей Осачук проинформировал журналистов, что многие местные избранники от ОПЗЖ в Черновицком регионе скрываются, чтобы не быть мобилизованными.

По информации издания "Бабель", сославшегося на информатора из ОЗПЖ, скандальный нардеп якобы поехал к трем маленьким детям в Венгрию и должен вернуться к началу очередного пленарного заседания ВР.

Напомним, что "Комментарии" информировали о получении Шуфрича 4 марта. Охранники нардепа Шуфрича оказывали вооруженное сопротивление во время задержания. Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан при попытке фотографировать позиции Вооруженных сил Украины. Как рассказал Юрий Бирюков, представителя парламента задержали бойцы 206-го батальона территориальной обороны. Во время задержания народного депутата Шуфрича его охранники оказывали вооруженное сопротивление бойцам. Во время стычки их задержали и забрали у них оружие. Важно, что на одном автомате, изъятом бойцы терробороны, был затерен серийный номер. Свои действия народный депутат Шуфрич пытался объяснить тем, что он хотел "сфотографироваться на фоне местного памятника". Сейчас полицейские и сотрудники СБУ будут выяснять, были ли в его действиях признаки диверсии.

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