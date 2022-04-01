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Неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине

Рада запретила использование символов "Z", "V" и признала РФ государством-террористом

1 апреля 2022, 17:55
Автор:

Кравцев Сергей
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В первые дни российского вторжения для многих были непонятными обозначения, нанесенные белой краской на военной технике российских оккупационных войск. Теперь символы Z и V хорошо известны украинцам. И Верховная Рада сегодня сделала важный шаг, чтобы на официальном ровне запретить эти обозначения в Украине, а также признать Россию государством-террористом. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "УНН".

Неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине

Рада запретила использование символов "Z" и "V". Фото: Новая газета

Речь идет о законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве. Соавтор законопроекта, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пояснил, что теперь в украинском законодательстве появится новая терминология. Россия теперь будет иметь правовое обозначение, как "государство-террорист", которое напало на Украину. Кроме того, на уровне законов в Украине теперь под запретом неонацистские символы государства-террориста, с которыми оно 24 февраля вторглось на территорию Украины.

Также есть пояснение о том, что целью российского вторжения в Украину стал государственный геноцид украинского народа, массовые убийства мирных граждан, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

Потураев подчеркнул, с началом действия закона в Украине запрещается использование неонацистских символов, что теперь может быть прировнено к пропаганде российского неонацистского тоталитарного режима.   

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ сообщили – враг частично отводит войска с киевского направления. При этом вслед за колоннами российский военной технику идут колонны гражданских автомобилей, в которых враг везет награбленное в Украине.



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1970640-rada-zaboronila-vikoristannya-simvoliv-z-v-ta-viznala-rf-derzhavoyu-teroristom
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