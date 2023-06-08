(Не)эффективная служба: выводы парламентской ВСК по поводу таможни

Финальный документ о работе Таможенной службы в 2021-2022 годах насчитывает 90 страниц. Об этом сообщают "Комментарии".

Парламентарии изучали работу Таможни

Рекомендации нардепов по улучшению работы Таможенной службы содержат предложение о переводе части персонала с восточной и северной границы на западную. Именно на нее в два военных года пришлась основная нагрузка. Учитывая, что в настоящее время в штате преобладает персонал пожилого возраста, рекомендуется более активно привлекать молодежь к службе на таможне, а именно — "внедрить системные и эффективные мотивации, в том числе финансовые, для привлечения новых кадров".

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Также парламентарии рекомендуют для обеспечения пропуска и таможенного оформления товаров улучшить материально-техническое обеспечение таможенных органов сканерами, весовыми комплексами, средствами фото- и видеофиксации. А также определить место и статус таможенных органов в системе органов государственной власти.

"Закрепление на законодательном уровне функций таможенных органов и определение их статуса в системе других государственных органов, в том числе правоохранительных, позволит избежать дублирования функций и полномочий этих органов, будет способствовать правовой защищенности как таможенников, так и субъектов внешнеэкономической деятельности, будет способствовать определенности субъектности таможенных органов и, соответственно, повышению эффективности выполнения задач, возложенных на них законодательством по вопросам таможенного дела", — сказано в отчете.

Во избежание коррупционных рисков рекомендовано также принять меры по четкому разграничению полномочий таможенных и правоохранительных органов в зонах таможенного контроля.

"Отдельно требует урегулирования вопрос взаимоотношения полномочий, оперативного взаимодействия и обмена информацией между подразделениями пограничной службы и таможенных органов в пунктах пропуска через государственную границу", — предлагают авторы отчета.

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