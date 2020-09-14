Нардепы защитят украинцев от финансовых пирамид

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Екатерина Белоброва
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Авторы заявляют, что законопроект будет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов. Здесь же отмечают, что именно полномочия по выявлению финансовых пирамид, которых сейчас недостаточно, должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке.
"В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций", - указано в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозах повышения курса доллара до 30 гривен. Отмечается, что центральный банк пытается избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. В сообщении говорится, что в нынешнем году НБУ осуществил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, а валютные резервы увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты и в августе достигли 29 млрд долларов.
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