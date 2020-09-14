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Нардепы защитят украинцев от финансовых пирамид

Новый законопроект максимально усложнит мошенническую деятельность под видом инвестиций

сегодня, 19:58
Автор:

Екатерина Белоброва

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Нардепы защитят украинцев от финансовых пирамид

Авторы заявляют, что законопроект будет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов. Здесь же отмечают, что именно полномочия по выявлению финансовых пирамид, которых сейчас недостаточно, должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке.

"В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозах повышения курса доллара до 30 гривен. Отмечается, что центральный банк пытается избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. В сообщении говорится, что в нынешнем году НБУ осуществил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, а валютные резервы увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты и в августе достигли 29 млрд долларов.


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