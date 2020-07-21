Нардепы разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Парламент отклонил три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.

Нардепы не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий, который победил в голосовании "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", отмечает, что идеального закона, регулирующего сферу игорного бизнеса, у нас не было и не будет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте заблокировали принятие закона о легализации игрового бизнеса.

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