Нардепы разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

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Наталья Шевченко
Парламент отклонил три проекта постановлений, которые
блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона
разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для
президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.
Нардепы не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация
Алексей Голобуцкий, который победил в голосовании "Топ-50 политических
экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии",
отмечает, что идеального закона, регулирующего сферу игорного бизнеса, у нас не
было и не будет.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте заблокировали принятие закона о легализации
игрового бизнеса.
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