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Нардепы разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Подписание закона об игорном бизнесе разблокировано для спикера Верховной Рады

сегодня, 15:50
Автор:

Наталья Шевченко
Нардепы разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Парламент отклонил три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.

Нардепы не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкийкоторый победил в голосовании "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", отмечает, что идеального закона, регулирующего сферу игорного бизнеса, у нас не было и не будет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте заблокировали принятие закона о легализации игрового бизнеса.


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